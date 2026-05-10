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    Con Palavecino de “villano”: la UC recibe un golpe bajo de Ñublense y queda colgando de la Copa de la Liga

    Universidad Católica estaba venciendo a los Diablos Rojos, pero en la última jugada del partido igualo Giovanny Ávalos, para desatar la frustración en el Claro Arena. Los cruzados no dependen de sí mismos para pasar a las semifinales. Ambos jugaron el segundo tiempo con 10.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UC solo empató con Ñublense y queda colgando de la Copa de la Liga. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica necesitaba vencer a Ñublense, para no empezar a despedirse de la Copa de la Liga, uno de los objetivos de la temporada (el premio es ser Chile 3 para la Libertadores 2027). En el Claro Arena, los cruzados decepcionaron. Les igualaron 1-1 en el último minuto y no dependen de sí mismos para clasificar.

    Los Diablos Rojos llegaron a San Carlos de Apoquindo en el liderato del grupo B. Una victoria en la precordillera significaba su clasificación inmediata. Por lo mismo, la mayor obligación estaba del lado de los estudiantiles. En ese sentido, Daniel Garnero prácticamente no dosificó. Repitieron nueve jugadores respecto al empate con Cruzeiro del pasado miércoles. Los únicos cambios fueron en el arco (Darío Melo por Bernedo) y en el medio (Matías Palavecino por Mena, con lo cual Cuevas pasó a ser lateral).

    En un primer tiempo donde ambos cuadros terminarían con expulsados, el trámite del juego pasó por la UC. De todos modos, aquello no significó que ejerciera una holgada superioridad sobre la visita. Cuando tenía la pelota, se le hizo complejo dar con espacios ante la cerrada defensa chillaneja, que formaba línea de cinco en el retroceso.

    Palavecino, quien se convertiría en villano, debía retroceder a la altura de Jhojan Valencia para tener el balón y tratar de generar pases. En el 4-1-4-1 de Garnero, el 10 argentino es interior, más no enlace, demasiado lejos de Zampedri. Por la derecha, Clemente Montes generó algo de riesgo, con un centro bajo que despejó Nicola Pérez con un pie (23′). En la izquierda, Justo Giani intervenía poco.

    Se generó un quiebre en el partido con la expulsión de Diego Céspedes (27′), por doble amonestación. Se le abrió una ventana a Católica, que alcanzó a aprovechar solo en el principio. Giani, que no estaba influyendo en el partido, convirtió el 1-0 en los 31′. Definió entre las piernas de Pérez, tras recibir un pase preciso de Valencia. Medio gol fue del colombiano, quien armó una lucida acción personal por la linea.

    Todo hacía prever que la jornada de la UC iba a ser favorable. Pero no. En el lapso en el cual tuvo un jugador de más, pecó de imprecisa. Teniendo espacios en campo rival, no acertó en la definición de las jugadas.

    Y la ventaja numérica se extinguió antes del entretiempo. Palavecino, uno de los fichajes más destacados del mercado veraniego (gracias a su destacado 2025 con Coquimbo), no ha logrado cuajar en la Católica. Solo a cuentagotas ha mostrado pinceladas de su fútbol. A eso hay que sumarle la expulsión de este domingo. En una contra, exagera un supuesto golpe en la cara de Campusano (inexistente). En la caída, impacta en la parte posterior al lateral. Una fuerte infracción que derivó en el chequeo del VAR y en la tarjeta roja que mostró José Cabero.

    El segundo periodo fue 10 contra 10. En los cruzados, tanto Montes como Giani debieron asumir no solo el rol de atacantes, en el afán de darle velocidad en la salida, sino que también apoyar en la marca por afuera. Tal como en la primera mitad, los avances de la UC no eran finalizados con eficacia. Con una diferencia exigua, no era negocio. Y pesó el final.

    El complemento fue discreto, con escasas emociones en las áreas. Después de los 70′, fueron los estudiantiles los que empezaron a acechar el área chillaneja. Las chances más claras llegaron en la misma secuencia: Zampedri, al travesaño, y luego Montes, con un tiro que dio en un rival. La entrada de Jimmy Martínez le dio más aire en el medio.

    Todas las contras que la UC no aprovechó terminaron pasando factura. En el último minuto, Giovanny Ávalos convirtió el 1-1, que es equivalente a un triunfo para Ñublense, porque dio un paso vital para las semifinales. Las caras de amargura se multiplicaban en el Claro Arena.

    Los de Chillán lideran el grupo B con 11 puntos. Les basta un empate ante la U. de Concepción, como local, para avanzar en la Copa de la Liga. Católica se quedó con 8 unidades. Cerrará recibiendo a Cobresal y deberá ganar, y esperar una derrota de los ñublensinos.

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