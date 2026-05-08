Jorge Quiroz en el Chile Day: “No vamos a recortar beneficios sociales, pero no pagar el CAE no es un beneficio social”

En el marco del ChileDay que hoy se realiza en Nueva York, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz expuso sobre las principales acciones económicas adoptadas en los primeros 50 días de gobierno del presidente José Antonio Kast.

En la reunión con los inversionistas en la Gran Manzana, el secretario de Estado habló de los esfuerzos de su cartera por “administrar mejor las cuentas fiscales” y en ese contexto abordó el tema del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Cuando llegué al cargo, sabíamos que había miles de millones de dólares. literalmente miles de millones, en créditos estudiantiles garantizados por el Estado que no estaban siendo pagados por los estudiantes, y el Estado tenía que asumir el costo”, relató.

“Entonces cruzamos bases de datos y descubrimos, aunque yo ya lo intuía, que muchas personas ganaban salarios significativamente altos y no estaban pagando. (...) Pasamos de recaudar US$ 1 millón por mes a US$ 23,5 millones por mes”, agregó.

Y en medio de la controversia que generó todo el tema por los recortes presupuestarios, Quiroz sijo que si bien el gobierno “no va a recortar beneficios sociales, (...) no pagar el crédito no es un beneficio social”.

Jorge Quiroz en el Chile Day 2026

La necesidad de crecimiento

Al abordar las débiles cifras de crecimiento de la economía chilena, el jefe de la billetera fiscal evaluó “que hubo una serie de creencias que chocaron con la realidad”.

La primera estas creencias, es “que el Estado era el motor de creación de riqueza”.

La Segunda creencia, agregó, fue sobreestimar la capacidad de recaudación fiscal por alza al impuesto de primera categoría.

“Recuerden que en 2014 la tasa de impuesto corporativo subió de 20% a 27%. Pero la recaudación como porcentaje del PIB pasó solo de 3,7% a 4%; apenas 0,3 puntos porcentuales”.

Defensa de la megarreforma

Hacia el final de su presentación, el ministro Quiroz presentó y defendió los principios de la megarreforma propuesta por el Ejecutivo.

Y aunque admitió problemas para traducirla al inglés para los inversionistas presentes en la cita, el ministro la definió como “una ley importante que cambiará las cosas”.

“Creemos que marcará un antes y un después”, afirmó.

“Es una ley que modifica algunos artículos clave para simplificar profundamente el proceso ambiental, muestra una ruta para reducir los impuestos corporativos, entrega certeza respecto a esas tasas para futuras inversiones. Y además contiene artículos transitorios para recaudar recursos destinados a reconstruir zonas afectadas por grandes incendios durante el verano”, dijo.