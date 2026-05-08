Bolsa de Santiago cerró con pérdidas, pese a nuevo récord en Wall Street

La bolsa chilena cerró con pérdidas este viernes arrastrada por tomas de utilidades en acciones con alzas recientes y luego que el dato de inflación siguiera alejando las posibilidades en una pronta baja en la tasa de interés.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, anotó un descenso de 1,03% a 10.758,90 puntos. Con ello en la semana acumuló un descenso de 1,4%.

“Lo anterior se explicaría por el dato de inflación en Chile en abril que evidenció un alza de 1,3% mensual, que a pesar de ubicarse por debajo del 1,5% esperado, significó que la inflación en tasa anual subiera hasta un 4%, lo que implica que hay muy bajas probabilidades de baja de la TPM por parte de Banco Central, al menos por un buen tiempo de este año 2026″, dijo la corredora Renta4 en un informe.

Entre las caídas de la jornada destacaron las acciones de Cenco Malls, Latam Airlines, Mall Plaza y Banco Santander con retrocesos de 3,54%, 2,78%, 2,69% y 2,46%, respectivamente.

Wall Street en máximo histórico

El negativo desempeño del mercado local se dio pese al avance de su mayor referente: Wall Street, tras favorables datos de empleo dados a conocer en Estados Unidos.

El selectivo S&P avanzó 0,84% y el Nasdaq tecnológico Nasdaq aumentó 2,34% anotando en ambos casos un máximo histórico, mientras el promedio industrial Dow Jones ganó un leve 0,02%.

En Estados Unidos, las nóminas no agrícolas sorprendieron positivamente con 115 mil nuevos empleos, superando ampliamente las 65 mil esperadas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3%, en línea con las proyecciones.

Por otra parte, los ingresos medios por hora registraron una variación mensual de 0,2%, bajo el 0,3% esperado, moderando parcialmente la presión inflacionaria.

En tanto las persistentes tensiones entre Estados Unidos e Irán mantenían al petróleo Brent sobre los US$100 por barril. El crudo que se transa en Londressubía 0,43% a US$100,49 el barril.