Presidente Kast pide “seriedad legislativa” a la oposición tras anuncio de “tsunami” de indicaciones a megarreforma

Puerto Montt, 4 de mayo 2026. El presidente de la republica Jose Antonio Kast inaugura remodelacion de liceo politécnico de Calbuco en el marco de su gira por la region de Los Lagos. Nicolas Klein/Aton Chile

El Presidente José Antonio Kast arremetió este viernes contra los diputados de oposición, luego de que un grupo de ellos anunciara un “tsunami” de indicaciones al Plan Nacional de Reconstrucción, por lo que solicitó “seriedad” a los legisladores.

Las declaraciones del Mandatario se produjeron en el Aeropuerto de Costa Rica, luego de participar del cambio de mando, donde asumió Laura Fernández y previo a subir al avión comercial que lo traslada a Chile.

En ese, el mandatario profundizó en sus declaraciones contra la oposición, luego de la publicación en su cuenta de X, donde acusaba que la oposición buscaba “obstaculizar y boicotear” la tramitación del proyecto.

Respecto a sus palabras publicadas cerca del mediodía, el Presidente Kast explicó que “se fundamente básicamente en una conversación que tuvieron algunos parlamentarios con quien fuera uno de los que organizaba la campaña de Jeannette Jara (Darío Quiroga)”.

“La manera de plantear las diferencias que podemos tener, era en tono incluso de burla, de ocupar vocabulario que yo no esperaba de parlamentarios, hablando de que iban a causar sufrimiento al gobierno. El sufrimiento es para la ciudadanía (...)”, planteó el jefe de Estado.

“Lo que uno espera es un debate en torno a propuestas, no a indicaciones donde eventualmente van a cambiar uno o dos párrafos. No hay ninguna propuesta real”, acusó Kast.

“No se puede tomar a la burla un proceso legislativo como el que estamos llevando. Podemos tener diferencias, si yo también fui parlamentario, uno puede presentar bastantes indicaciones, pero amenazar o decir que esto será un ‘tsunami’ de oposición y que va a generar sufrimiento al gobierno, es no entender la labor parlamentaria”, cuestionó el Presidente Kast.

“Hago un llamado a la seriedad”, agregó Kast, señalando que esta conducta es parte de un grupo de la oposición, pero que también ha encontrado disposición al diálogo en otras fuerzas políticas.

“El gobierno ha conversado con distintos parlamentarios de distintas fuerzas políticas y hemos visto una actitud distinta”, agregó respecto a las negociaciones.

“(Pido) seriedad legislativa, pueden ser 100 indicaciones, perfecto, pero hablar de dos mil indicaciones a un proyecto de ley que cuenta con poco más de 30 artículos, yo le pediría a los parlamentarios que acrediten que se han leído el mensaje, los artículos, quizá los de Hacienda sí, pero no todos los que estaban en ese diálogo”, dijo respecto a lo expresado por diputados opositores en el pódcast Provócame, de Quiroga.

“No es serio, no es responsable. Uno espera más de los diputados de la República”, zanjó.

No habrá avances vía decretos

El Presidente Kast también fue consultado respecto a la posibilidad de aplicar los cambios que contempla la megarreforma a través de decretos, como deslizó el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, descartando esa posibilidad puntualmente en la rebaja de impuestos a las empresas.

“Ese es un proceso legislativo. Nosotros podemos hacer ajustes en las partidas presupuestarias, muchas cosas, pero una reforma tributaria es un proceso legislativo y que se hace con seriedad", aseguró el Presidente.

Al respecto, señaló que es una rebaja “que se hace en el tiempo, no estamos diciendo que será una rebaja en un solo año o de un mes a otro” afirmó Kast, señalando que se busca fomentar el empleo.