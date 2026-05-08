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    Aurélien Tchouaméni da su versión tras el escándalo del Real Madrid: “La frustración no puede excusar todo”

    El futbolista francés rompe el silencio tras el incidente en el complejo de Valdebebas en el que se vio incolucrado junto a Federico Valverde.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Aurélien Tchouaméni da su versión tras el escándalo del Real Madrid: “La frustración no puede excusar todo”. Foto: @aurelientchm

    Aurélien Tchouaméni rompe el silencio. El futbolista francés da su versión del escándalo de Valdebebas. Este jueves, tras la práctica matutina del Real Madrid, Federico Valverde terminó en el hospital tras una pelea con el jugador galo. El golpe, sin embargo, fue producto de una caída. Ambos fueron sancionados por el club con una multa de 500.000 euros (525 millones de pesos).

    El exvolante del Monaco subió un comunicado a Instagram. “Lo que ocurrió esta semana en el entrenamiento es inaceptable. Digo esto mientras pienso en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. No importa quién tenga razón o quién esté equivocado, siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto”, señala de entrada.

    “Por encima de todo, lo siento por la imagen que proyectamos del club. Sé que los aficionados, el personal, mis compañeros, la dirección, todo el mundo está profundamente decepcionado por la forma en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede excusar todo. Estos incidentes, aunque pueden suceder en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo”, añade.

    La historia de Tchouaméni.

    Pese a que reconoce el lío, también apunta a las redes y la prensa: “Internet adora inventar las historias más salvajes para generar ruido, así que no crean todo lo que se dice o la narrativa falsa”.

    “De todos modos, ahora ya no es el momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón o no. Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos a veces, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo lo demás. He pedido disculpas al grupo, y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas”, complementa.

    Finalmente, el futbolista apunta a que el conflicto debe quedar en el pasado. “Ahora es momento de seguir adelante, y todo nuestro enfoque está en el Clásico y en la temporada por delante, para llevar al club de vuelta a lo más alto, donde pertenece”, cierra.

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