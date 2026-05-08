Repasa la dura caída de Alejandro Tabilo contra Francisco Cerúndolo en Roma
El tenista argentino consiguió avanzar a los dieciseisavos de final del Masters 1000.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alejandro Tabilo
|0
|2
|-
|Francisco Cerúndolo
|6
|6
|-
Minuto a minuto
¡Set y partido para Francisco Cerúndolo! El argentino se impuso al chileno y avanza a la tercera ronda del Masters de Roma.
El argentino recupera el quiebre y ahora está 5-2 arriba. Servirá con la opción de cerrar el set y el partido.
¡Quiebra Tabilo! El chileno recupera un juego en el segundo set. Ahora tendrá la tarea de confirmarlo.
¡Quiebra Francisco Cerúndolo! El argentino aumenta su ventaja en el segundo set.
Cerúndolo no se complica y asegura el cuarto juego a su favor para quedar 3-1 arriba en el segundo set.
¡Primer punto para Tabilo! El chileno, eso sí, debió salvar antes un nuevo punto de quiebre.
Cerúndolo confirma el quiebre en el segundo juego del segundo set.
El mal inicio de Tabilo se repite en el segundo set. Cerúndolo toma ventaja con un nuevo quiebre en el partido.
¡Set para Francisco Cerúndolo! El argentino no tiene dificultades para cerrar el primer set con un contundente 6-0 contra Alejandro Tabilo.
¡Quiebra Cerúndolo! El chileno no puede encontrar la fórmula y vuelve a ceder su saque. Ahora el argentino servirá para cerrar el parcial.
Alejandro Tabilo no encuentra la respuesta y ahora está 4-0 abajo en la primera manga.
¡Nuevo quiebre para el argentino! Alejandro Tabilo no logra recuperarse del golpe inicial y ve escapar un nuevo servicio.
El argentino confirma el quiebre y se coloca 2-0 arriba en el primer set.
¡Quiebra el argentino! Tabilo sufre en el principio y pierde su saque en el primer juego del parido.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el duelo entre Alejandro Tabilo y Francisco Cerúndolo por la segunda ronda del Masters de Roma.
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