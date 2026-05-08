SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Repasa la dura caída de Alejandro Tabilo contra Francisco Cerúndolo en Roma

    El tenista argentino consiguió avanzar a los dieciseisavos de final del Masters 1000.

    FOTOJUMP


    Set 1Set 2Set 3
    Alejandro Tabilo02-
    Francisco Cerúndolo66-

    Minuto a minuto

    Actualizar relato

    ¡Set y partido para Francisco Cerúndolo! El argentino se impuso al chileno y avanza a la tercera ronda del Masters de Roma.

    El argentino recupera el quiebre y ahora está 5-2 arriba. Servirá con la opción de cerrar el set y el partido.

    ¡Quiebra Tabilo! El chileno recupera un juego en el segundo set. Ahora tendrá la tarea de confirmarlo.

    ¡Quiebra Francisco Cerúndolo! El argentino aumenta su ventaja en el segundo set.

    Cerúndolo no se complica y asegura el cuarto juego a su favor para quedar 3-1 arriba en el segundo set.

    ¡Primer punto para Tabilo! El chileno, eso sí, debió salvar antes un nuevo punto de quiebre.

    Cerúndolo confirma el quiebre en el segundo juego del segundo set.

    El mal inicio de Tabilo se repite en el segundo set. Cerúndolo toma ventaja con un nuevo quiebre en el partido.

    ¡Set para Francisco Cerúndolo! El argentino no tiene dificultades para cerrar el primer set con un contundente 6-0 contra Alejandro Tabilo.

    ¡Quiebra Cerúndolo! El chileno no puede encontrar la fórmula y vuelve a ceder su saque. Ahora el argentino servirá para cerrar el parcial.

    Alejandro Tabilo no encuentra la respuesta y ahora está 4-0 abajo en la primera manga.

    ¡Nuevo quiebre para el argentino! Alejandro Tabilo no logra recuperarse del golpe inicial y ve escapar un nuevo servicio.

    El argentino confirma el quiebre y se coloca 2-0 arriba en el primer set.

    ¡Quiebra el argentino! Tabilo sufre en el principio y pierde su saque en el primer juego del parido.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el duelo entre Alejandro Tabilo y Francisco Cerúndolo por la segunda ronda del Masters de Roma.

    Más sobre:Minuto a minuto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Seremi de Salud RM inicia sumario sanitario en sede de Inacap tras muerte de estudiante electrocutado

    Briones (PDG) critica a Quiroz por validar el gobernar por decretos si no avanza megarreforma: “Horrible, horrible, horrible”

    Estados Unidos anuncia nuevos ataques contra otros dos petroleros iraníes en el golfo de Omán

    Trump desclasifica más de un centenar de documentos sobre ovnis y otros objetos no identificados

    Desbordes sube el tono en disputa por cárcel Santiago 1: “Al ministro (Rabat) le falta experiencia política y esto le va a traer costo”

    Lo más leído

    1.
    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    2.
    “Lo encuentran semiinconsciente y sangrando”: los detalles del golpe que sufrió Federico Valverde en el Real Madrid

    “Lo encuentran semiinconsciente y sangrando”: los detalles del golpe que sufrió Federico Valverde en el Real Madrid

    3.
    Entrevista con Marcos González: “Busco comprar un club y ser dueño; tengo las competencias necesarias”

    Entrevista con Marcos González: “Busco comprar un club y ser dueño; tengo las competencias necesarias”

    4.
    “Fuerte medida tras perder ante Coquimbo”: el remezón en Perú por el triunfo pirata ante Universitario en la Libertadores

    “Fuerte medida tras perder ante Coquimbo”: el remezón en Perú por el triunfo pirata ante Universitario en la Libertadores

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seremi de Salud RM inicia sumario sanitario en sede de Inacap tras muerte de estudiante electrocutado
    Chile

    Seremi de Salud RM inicia sumario sanitario en sede de Inacap tras muerte de estudiante electrocutado

    Briones (PDG) critica a Quiroz por validar el gobernar por decretos si no avanza megarreforma: “Horrible, horrible, horrible”

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles
    Negocios

    IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles

    CMPC reduce sus ganancias 50% el primer trimestre en medio de “un entorno aún desafiante”

    Megarreforma es aprobada en general en la Comisión de Hacienda solo con los votos del oficialismo

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024
    Tendencias

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    En vivo: Alejandro Tabilo se mide contra Francisco Cerúndolo en Roma
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo se mide contra Francisco Cerúndolo en Roma

    Sufre uno de los anfitriones: Estados Unidos entra en alerta tras la lesión de Johnny Cardoso

    “He cambiado a Mbappé por Dembelé”: la hilarante imitación de Kramer a Luis Enrique que saca aplausos

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    “Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres
    Cultura y entretención

    “Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres

    Trueno, rapero argentino: “Los latinos también podemos rapear como los estadounidenses”

    La cantante Bonnie Tyler fue puesta en coma inducido tras una cirugía de emergencia

    Estados Unidos anuncia nuevos ataques contra otros dos petroleros iraníes en el golfo de Omán
    Mundo

    Estados Unidos anuncia nuevos ataques contra otros dos petroleros iraníes en el golfo de Omán

    Trump desclasifica más de un centenar de documentos sobre ovnis y otros objetos no identificados

    ¿Quién es Zack Polanski, el nuevo favorito de los Verdes británicos?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello