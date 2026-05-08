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    Seremi de Salud RM inicia sumario sanitario en sede de Inacap tras muerte de estudiante electrocutado

    El joven de 21 años falleció tras manipular un tablero de alta tensión en una clase práctica.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
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    La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región Metropolitana (RM), inició un sumario sanitario en la sede del instituto profesional Inacap de la comuna de La Granja para investigar el accidente que provocó la muerte de un estudiante en un taller de electricidad.

    El joven de 21 años falleció la noche del miércoles tras recibir una descarga eléctrica de un tablero de alta tensión, mientras participaba de una clase práctica.

    La seremi de Salud de la RM, Pía Venegas, acudió a la sede y solicitó al establecimiento antecedentes relacionados con instalaciones eléctricas, protocolos de trabajo, procedimientos de emergencia, capacitaciones, elementos de protección personal, entre otros.

    “Lamentamos profundamente el fallecimiento de este estudiante y expresamos nuestras condolencias a su familia, cercanos y comunidad educativa”, señaló la autoridad sanitaria.

    Respecto a las acciones, Venegas aseguró que han “desplegado equipos técnicos para desarrollar una investigación exhaustiva y determinar si es que existieron incumplimientos a las condiciones de seguridad exigidas por la normativa sanitaria vigente”.

    La seremi señaló que “los establecimientos educacionales y de formación técnica tienen la responsabilidad de resguardar adecuadamente la seguridad de estudiantes, trabajadores y comunidades educativas, especialmente en actividades prácticas que involucren riesgos eléctricos, mecánicos o de otra naturaleza”.

    En ese sentido, precisó que “las medidas preventivas y los protocolos de seguridad deben aplicarse de manera permanente y rigurosa”.

    Desde la Seremi advierten que tras el análisis de antecedentes, descargos y diligencias asociadas al sumario sanitario, éste puede concluir con multas entre las 0,1 y 1000 UTM.

    Más sobre:InacapSumarioElectrcutadoPía Venegasseremi salud

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