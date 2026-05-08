La cantante Bonnie Tyler fue puesta en coma inducido tras una cirugía de emergencia

La cantante Bonnie Tyler fue inducida a un coma para facilitar su recuperación tras una cirugía intestinal de urgencia, según informó este jueves un portavoz de la intérprete de canciones como Holding Out for a Hero y Total Eclipse of the Heart.

El miércoles, Tyler, de 74 años, fue hospitalizada en Portugal, donde tiene una residencia, según un comunicado publicado en su sitio web. En este se reveló que fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de Faro para someterse al procedimiento y que se estaba mejorando.

“La operación salió bien y ahora se está recuperando. Sabemos que toda su familia, amigos y seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán una pronta y completa recuperación”, señaló la publicación.

Sin embargo, el vocero de la artista galesa ofreció una nueva actualización sobre su estado de salud el jueves por la noche. “Los médicos han inducido a Bonnie a un coma para ayudarla en su recuperación” , informó.

Para luego agregar: “Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos privacidad en este difícil momento. Emitiremos un nuevo comunicado cuando nos sea posible”.

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Como consignó The Guardian, Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins y se hizo conocida por su voz ronca, alcanzó la fama internacional en los 80 tras el lanzamiento de su sencillo Total Eclipse of the Heart, que alcanzó rápidamente la cima de las listas de popularidad en Reino Unido y Estados Unidos.

La artista, que fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en 2023 por sus servicios a la música, siguió lanzando otros éxitos a lo largo de los años, entre los que se cuentan Holding Out for a Hero, It’s a Heartache y If You Were a Woman (And I Was a Man).

Tras publicar sus memorias, Straight from the Heart (2023), Tyler tenía previsto realizar a fines de este año una gira por Europa para conmemorar el 50 aniversario de su canción Lost in France, que entró en las listas de los temas más escuchados de Europa en 1976. Además, en las últimas semanas de mayo iba a presentarse en Malta y Alemania.