La voz del nuevo Esteban Trueba de La Casa de los Espíritus: “Es un hombre lleno de dolor”

La casa de los espíritus es una historia de alcance épico que abarca cerca de 50 años. En todo ese recorrido se suceden las generaciones de la familia Trueba del Valle y las figuras que la rodean. Mientras los personajes salen y entran, y el país se adentra en una etapa sombría, Esteban Trueba, el implacable patriarca del clan, se mantiene en el centro del relato.

De una manera similar, Alfonso Herrera (Ciudad de México, 1983) se mantuvo al centro del rodaje de la serie de Prime Video, que se extendió a lo largo de 80 jornadas entre julio y noviembre de 2024. Mientras muchos de sus compañeros de reparto contaron con la posibilidad de viajar a sus países de origen o comenzar su trabajo después o terminar antes, él permaneció en Chile durante ese período. Según detalla a Culto, sólo hubo dos momentos en que eso varió.

“Regresé sólo dos veces de manera muy puntual, para ver a mis hijos y para una cuestión de trabajo. Pero me la pasé muy bien en Chile”. indica en un hotel de la capital. ¿Hay algo que haya disfrutado en particular de su estadía en nuestro país, tal vez en su tiempo libre? “Es que no hubo mucho tiempo libre, pues prácticamente estuve casi en todo el plan de rodaje”, cuenta.

Al término de una intensa gira de promoción que pasó por Madrid, Ciudad de México y Guadalajara, el actor está de regreso en la capital donde permaneció durante casi cuatro meses y donde dio vida a uno de los personajes más célebres de la obra de Isabel Allende. El mismo rol que en la película de 1993 recayó en Jeremy Irons.

“Es la primera vez que me toca hacer un arco tan amplio, tan complejo, desde la juventud hasta la muerte de Trueba. Y para eso hubo muchos apoyos, como es el caso de los prostéticos, como es el caso del vestuario. Todos estos apoyos de alguna manera son la forma, pero cómo lo vas llenando es a través de la energía, la corporalidad, el trabajo de voz, este acento chileno que de alguna forma se intenta neutralizar, que es un guiño. Incorporar todos estos elementos también fue un gran reto”.

-¿Ha podido reflexionar sobre la distancia que se genera entre su Esteban Trueba y el Esteban Trueba del libro?

Creo que existen muchas similitudes. Es un patriarca, y como tal, en América Latina hay muchos sincretismos. Aquí se le puede llamar patrón de fundo, en México se le puede llamar cacique, hacendado. Desde mi perspectiva, tanto en el libro como en el audiovisual, es una herramienta para de alguna manera plasmar lo que es la política latinoamericana. Es corrupto, hace invisible a ciertas personas, no permite que las personas se puedan expresar. Ha tenido mujeres importantes en su vida que ama, pero al mismo tiempo él confunde la idea de amar, y eso que ama lo tiene que poseer.

“Me parece que es un hombre lleno de dolor, es un hombre lleno de duelos. A simple vista o en una mirada muy superficial podría ser estereotipado como un villano, pero hay que dar dos pasos para atrás y empatizar con el personaje para ver de dónde vienen esos dolores y esas reacciones. Y creo que tanto en el libro como en el audiovisual están presentes esas cualidades”.

Foto: Manuel Zúñiga

-¿Y cómo equilibró el humanizarlo sin redimirlo?

Es que no hay forma de defender lo indefendible. Como ya te había dicho, creo que es un hombre lleno de dolor. Y cuando hablamos de La casa de los espíritus hablamos de Latinoamérica, y creo que en Latinoamérica compartimos algo que es la orfandad. Creo que Octavio Paz lo dice de manera muy clara. En este mestizaje se quedan al final de cuentas las madres con los hijos y los españoles de alguna manera se van. Entonces, como latinoamericanos tenemos esa orfandad y ese proceso que ha seguido con el paso de los años. Es alguien que ha tenido que lidiar con sus duelos y sus dolores dependiendo de la aceptación social, dependiendo de la aceptación política. Es esta persona que está atrás la zanahoria, está corriendo, tratando de buscar extensiones territoriales, aprobación, dinero, pero al final de cuentas se pierde de lo más importante que es su familia.

-¿Cómo recibe las palabras de Isabel Allende, que ha reaccionado de manera muy entusiasta al resultado de esta adaptación?

Lo veo como algo muy positivo. Celebro enormemente que ella lo haya dicho, porque es dicho por ella. Es un poco más como ella se lo pudo haber imaginado. Filmado en Chile, hablado en español, y lo celebro profundamente.

La nieta

Hay tres momentos que Alfonso Herrera menciona de inmediato cuando se le pregunta sobre las escenas más duras de La casa de los espíritus. La primera aparece en el final del tercer capítulo. Esteban se enfrenta a Férula (Fernanda Castillo), su hermana, y la termina expulsando de la casa que habitan junto a Clara (Nicole Wallace). “Te maldigo, Esteban. Se te va a encoger el alma y el cuerpo. Te vas a morir solo como un perro”, exclama ella mientras abandona la casa. Segundos después, él le advierte a su esposa: “Esa puta está muerta para la familia”.

El segundo y el tercero están contenidos en la última tanda de episodios, que llegarán a Prime Video el próximo miércoles 13 (spoilers a continuación). “Hay un momento muy bello también, que es cuando ve por primera vez a su nieta. Esa es una vuelta de tuerca muy potente en la historia. Y hay una confrontación muy fuerte con la nieta, que lo sensibiliza mucho y lo quiebra por completo”, cuenta.

Ese momento, asegura, representa “una de las grandes tragedias”, porque Trueba “se sensibiliza un poco más y se da cuenta de que ya es demasiado tarde. La vida se le fue persiguiendo este poder”.

-¿Le costó soltar al personaje de Esteban Trueba?

Yo ya entiendo mi profesión. En el momento que termino el día de rodaje, yo checo tarjeta y me voy a mi casa y me sacudo el personaje. Hace algunos años eso me costaba un poco de trabajo, pero creo que con el paso del tiempo aprendes a soltar y a entender que es eso: es tu trabajo.