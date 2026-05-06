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    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hicimos una selección de recetas simples, pero muy ricas, para que se inspiren y regaloneen a sus mamás desde el primer momento del día.

    Por 
    Paula Cocina

    Avena tibia de otoño

    Una preparación cálida y reconfortante, ideal para los días fríos.

    Receta para 2 a 3 personas.

    Ingredientes:

    4 manzanas rojas.

    2 cucharaditas de canela en polvo.

    1 taza de avena machacada.

    1 puñado de almendras y/o nueces picadas.

    5 dátiles hidratados (2 horas en agua tibia).

    3 cucharadas de agave, miel de abejas o azúcar de coco.

    1 cucharada y ½ de aceite de coco.

    ½ taza de leche vegetal.

    1 cucharadita de ralladura de limón.

    ½ cucharadita de jugo de limón.

    1 granada.

    Mantequilla de maní casera a gusto.

    Papel mantequilla (de cocina).

    Preparación:

    1. Precaliente el horno a 180°.

    2. Pele las manzanas y córtelas en láminas con forma de medias lunas muy finas. Mezcle las manzanas con la canela, la ralladura de limón, los dátiles picados con su agua de remojo y unas gotitas de jugo de limón. Reserve.

    3. En un bol coloque el aceite de coco, la miel, la leche vegetal y mezcle bien (si es necesario mezcle los ingredientes a baño maría para unificar).

    4. Añada a la mezcla las almendras (o nueces) y la avena. Reserve.

    5. Añada 3 cucharadas de la mezcla de avena e incorpórelas con las manzanas.

    6. En un molde (o 3 individuales) para horno coloque las manzanas en el fondo y sobre ellas la avena restante.

    7. Tape los pocillos con papel mantequilla y hornee durante 25 a 30 minutos.

    8. Retire el papel y hornee por 10 minutos más o hasta que la avena esté crocante.

    9. Sirva con pepitas de granada, mantequilla de maní y más leche vegetal (opcional).

    __

    Café Bulletproof

    Una preparación que se recomienda tomar en ayunas, pues funciona como acelerador del metabolismo.

    Receta para 1 persona.

    Ingredientes:

    1 y ½ cucharadas de café molido.

    200 ml de agua.

    1 cucharada de aceite de coco.

    1 cucharada de mantequilla de campo sin sal.

    Preparación:

    1. Preparar el café molido en una prensa francesa y dejar reposar por 3 minutos.

    2. En una licuadora agregar la mantequilla, el aceite de coco y el café.

    3. Procesar por 40 segundos y servir inmediatamente.

    __

    Grilled cheese

    Crocante por fuera y derretido por dentro, esta opción es simple de preparar y tiene un delicioso resultado.

    Receta para 1 sándwich

    Ingredientes:

    2 rebanadas pan de molde.

    Mantequilla a gusto 30 g de mix de quesos: reggianito, cheddar y mozzarella.

    10 nachos saborizados.

    1 lámina de queso gouda.

    1 lámina de queso cheddar.

    10 láminas de pepperoni.

    Preparación:

    1. Untar ambas rebanadas de pan con mantequilla a temperatura ambiente.

    2. Disponer la mezcla de quesos y los trozos de doritos sobre los panes.

    3. Rellenar con el queso laminado y el pepperoni.

    4. Grillar sobre una sartén durante 2 minutos por lado o en una plancha.

    __

    Hotcakes de árandano y ricota

    Suaves y llenos de sabor, son una opción dulce ideal para comenzar el día.

    Receta para 12 personas.

    Ingredientes:

    1 taza de harina (sin polvos de hornear).

    ½ cucharadita de polvos de hornear.

    1 huevo.

    ¼ taza de leche.

    ½ taza de ricota.

    1 cucharadita de esencia de vainilla.

    1 cucharadita de canela en polvo.

    2 cucharadas de azúcar rubia.

    1 taza de arándanos.

    1 cucharada de mantequilla.

    Syrup de maple a gusto.

    Preparación:

    1. En un bol mezclar la harina, los polvos de hornear, el huevo, la leche, la ricota, la vainilla, la canela y el azúcar. Con la ayuda de un tenedor o batidor manual disolver todos los grumos y revolver bien hasta obtener una mezcla homogénea.

    2. Añadir los arándanos (guardar algunos para decorar), revolver y reservar.

    3. Enmantequillar una sartén antiadherente, llevar a fuego alto y agregar la ½ taza de la mezcla.

    4. Cocinar por ambos lados, retirar del fuego y dejar reposar sobre papel absorbente, repetir hasta acabar con la mezcla.

    5. Servir los hot cakes tibios junto al syrup de maple.

    Más sobre:Paula CocinaCocinaRecetasDesayunosDía de la madre

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