Desayunos para sorprender a mamá

Avena tibia de otoño

Una preparación cálida y reconfortante, ideal para los días fríos.

Receta para 2 a 3 personas.

Ingredientes:

4 manzanas rojas.

2 cucharaditas de canela en polvo.

1 taza de avena machacada.

1 puñado de almendras y/o nueces picadas.

5 dátiles hidratados (2 horas en agua tibia).

3 cucharadas de agave, miel de abejas o azúcar de coco.

1 cucharada y ½ de aceite de coco.

½ taza de leche vegetal.

1 cucharadita de ralladura de limón.

½ cucharadita de jugo de limón.

1 granada.

Mantequilla de maní casera a gusto.

Papel mantequilla (de cocina).

Preparación:

1. Precaliente el horno a 180°.

2. Pele las manzanas y córtelas en láminas con forma de medias lunas muy finas. Mezcle las manzanas con la canela, la ralladura de limón, los dátiles picados con su agua de remojo y unas gotitas de jugo de limón. Reserve.

3. En un bol coloque el aceite de coco, la miel, la leche vegetal y mezcle bien (si es necesario mezcle los ingredientes a baño maría para unificar).

4. Añada a la mezcla las almendras (o nueces) y la avena. Reserve.

5. Añada 3 cucharadas de la mezcla de avena e incorpórelas con las manzanas.

6. En un molde (o 3 individuales) para horno coloque las manzanas en el fondo y sobre ellas la avena restante.

7. Tape los pocillos con papel mantequilla y hornee durante 25 a 30 minutos.

8. Retire el papel y hornee por 10 minutos más o hasta que la avena esté crocante.

9. Sirva con pepitas de granada, mantequilla de maní y más leche vegetal (opcional).

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Café Bulletproof

Una preparación que se recomienda tomar en ayunas, pues funciona como acelerador del metabolismo.

Receta para 1 persona.

Ingredientes:

1 y ½ cucharadas de café molido.

200 ml de agua.

1 cucharada de aceite de coco.

1 cucharada de mantequilla de campo sin sal.

Preparación:

1. Preparar el café molido en una prensa francesa y dejar reposar por 3 minutos.

2. En una licuadora agregar la mantequilla, el aceite de coco y el café.

3. Procesar por 40 segundos y servir inmediatamente.

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Grilled cheese

Crocante por fuera y derretido por dentro, esta opción es simple de preparar y tiene un delicioso resultado.

Receta para 1 sándwich

Ingredientes:

2 rebanadas pan de molde.

Mantequilla a gusto 30 g de mix de quesos: reggianito, cheddar y mozzarella.

10 nachos saborizados.

1 lámina de queso gouda.

1 lámina de queso cheddar.

10 láminas de pepperoni.

Preparación:

1. Untar ambas rebanadas de pan con mantequilla a temperatura ambiente.

2. Disponer la mezcla de quesos y los trozos de doritos sobre los panes.

3. Rellenar con el queso laminado y el pepperoni.

4. Grillar sobre una sartén durante 2 minutos por lado o en una plancha.

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Hotcakes de árandano y ricota

Suaves y llenos de sabor, son una opción dulce ideal para comenzar el día.

Receta para 12 personas.

Ingredientes:

1 taza de harina (sin polvos de hornear).

½ cucharadita de polvos de hornear.

1 huevo.

¼ taza de leche.

½ taza de ricota.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de canela en polvo.

2 cucharadas de azúcar rubia.

1 taza de arándanos.

1 cucharada de mantequilla.

Syrup de maple a gusto.

Preparación:

1. En un bol mezclar la harina, los polvos de hornear, el huevo, la leche, la ricota, la vainilla, la canela y el azúcar. Con la ayuda de un tenedor o batidor manual disolver todos los grumos y revolver bien hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Añadir los arándanos (guardar algunos para decorar), revolver y reservar.

3. Enmantequillar una sartén antiadherente, llevar a fuego alto y agregar la ½ taza de la mezcla.

4. Cocinar por ambos lados, retirar del fuego y dejar reposar sobre papel absorbente, repetir hasta acabar con la mezcla.

5. Servir los hot cakes tibios junto al syrup de maple.