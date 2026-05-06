Desayunos para sorprender a mamá
Hicimos una selección de recetas simples, pero muy ricas, para que se inspiren y regaloneen a sus mamás desde el primer momento del día.
Avena tibia de otoño
Una preparación cálida y reconfortante, ideal para los días fríos.
Receta para 2 a 3 personas.
Ingredientes:
4 manzanas rojas.
2 cucharaditas de canela en polvo.
1 taza de avena machacada.
1 puñado de almendras y/o nueces picadas.
5 dátiles hidratados (2 horas en agua tibia).
3 cucharadas de agave, miel de abejas o azúcar de coco.
1 cucharada y ½ de aceite de coco.
½ taza de leche vegetal.
1 cucharadita de ralladura de limón.
½ cucharadita de jugo de limón.
1 granada.
Mantequilla de maní casera a gusto.
Papel mantequilla (de cocina).
Preparación:
1. Precaliente el horno a 180°.
2. Pele las manzanas y córtelas en láminas con forma de medias lunas muy finas. Mezcle las manzanas con la canela, la ralladura de limón, los dátiles picados con su agua de remojo y unas gotitas de jugo de limón. Reserve.
3. En un bol coloque el aceite de coco, la miel, la leche vegetal y mezcle bien (si es necesario mezcle los ingredientes a baño maría para unificar).
4. Añada a la mezcla las almendras (o nueces) y la avena. Reserve.
5. Añada 3 cucharadas de la mezcla de avena e incorpórelas con las manzanas.
6. En un molde (o 3 individuales) para horno coloque las manzanas en el fondo y sobre ellas la avena restante.
7. Tape los pocillos con papel mantequilla y hornee durante 25 a 30 minutos.
8. Retire el papel y hornee por 10 minutos más o hasta que la avena esté crocante.
9. Sirva con pepitas de granada, mantequilla de maní y más leche vegetal (opcional).
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Café Bulletproof
Una preparación que se recomienda tomar en ayunas, pues funciona como acelerador del metabolismo.
Receta para 1 persona.
Ingredientes:
1 y ½ cucharadas de café molido.
200 ml de agua.
1 cucharada de aceite de coco.
1 cucharada de mantequilla de campo sin sal.
Preparación:
1. Preparar el café molido en una prensa francesa y dejar reposar por 3 minutos.
2. En una licuadora agregar la mantequilla, el aceite de coco y el café.
3. Procesar por 40 segundos y servir inmediatamente.
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Grilled cheese
Crocante por fuera y derretido por dentro, esta opción es simple de preparar y tiene un delicioso resultado.
Receta para 1 sándwich
Ingredientes:
2 rebanadas pan de molde.
Mantequilla a gusto 30 g de mix de quesos: reggianito, cheddar y mozzarella.
10 nachos saborizados.
1 lámina de queso gouda.
1 lámina de queso cheddar.
10 láminas de pepperoni.
Preparación:
1. Untar ambas rebanadas de pan con mantequilla a temperatura ambiente.
2. Disponer la mezcla de quesos y los trozos de doritos sobre los panes.
3. Rellenar con el queso laminado y el pepperoni.
4. Grillar sobre una sartén durante 2 minutos por lado o en una plancha.
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Hotcakes de árandano y ricota
Suaves y llenos de sabor, son una opción dulce ideal para comenzar el día.
Receta para 12 personas.
Ingredientes:
1 taza de harina (sin polvos de hornear).
½ cucharadita de polvos de hornear.
1 huevo.
¼ taza de leche.
½ taza de ricota.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 cucharadita de canela en polvo.
2 cucharadas de azúcar rubia.
1 taza de arándanos.
1 cucharada de mantequilla.
Syrup de maple a gusto.
Preparación:
1. En un bol mezclar la harina, los polvos de hornear, el huevo, la leche, la ricota, la vainilla, la canela y el azúcar. Con la ayuda de un tenedor o batidor manual disolver todos los grumos y revolver bien hasta obtener una mezcla homogénea.
2. Añadir los arándanos (guardar algunos para decorar), revolver y reservar.
3. Enmantequillar una sartén antiadherente, llevar a fuego alto y agregar la ½ taza de la mezcla.
4. Cocinar por ambos lados, retirar del fuego y dejar reposar sobre papel absorbente, repetir hasta acabar con la mezcla.
5. Servir los hot cakes tibios junto al syrup de maple.
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