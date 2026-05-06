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    Nvidia mira Chile: la gestión del gobierno para instalar la primera “fábrica de IA” de la empresa más valiosa del mundo

    La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, reveló a Pulso las conversaciones que tuvieron con la empresa más valiosa del mundo, en el marco de una visita a Silicon Valley, junto al canciller Francisco Pérez Mackenna.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Gobierno quiere instalar en Chile una IA Factory de Nvidia

    Nvidia es, con distancia, la empresa más valiosa del mundo. La compañía ícono de la inteligencia artificial tiene un market cap de US$ 5 billones (unas 16 veces el PIB anual de Chile) y su acción ha trepado más de 23.300% en una década. Sí, más de 23.300% en una década.

    Originalmente famosa por sus tarjetas gráficas para videojuegos (GeForce), hoy sus chips y procesadores son fundamentales para entrenar IA generativa (como ChatGPT), centros de datos, conducción autónoma y simulaciones industriales complejas.

    Más allá de GeForce NOW, el servicio de juego en la nube que opera con Digevo, Nvidia tiene poco o nula relación con Chile.

    Pero eso podría cambiar.

    En el marco de una gira por Estados Unidos, el canciller Francisco Pérez Mackenna y la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, visitaron silicon valley, sede de las principales empresas tecnológicas del mundo, y anunciaron “Choose Chile” (“Elige Chile”), una iniciativa para que estos gigantes inviertan en el país.

    De acuerdo a un comunicado de Cancillería, los secretarios de Estado destacaron algunos de los beneficios del país para la industria tecnológica, como el desarrollo de energías renovables, la producción de minerales críticos y sólidas instituciones, que permiten proyectar inversiones de largo plazo. También repasaron las iniciativas del gobierno para mejorar la competitividad y agilizar los procesos de los permisos para el desarrollo de proyectos.

    Fábrica de inteligencia artificial

    Los ministros estuvieron específicamente en el headquarters de Nvidia con el objetivo de que la compañía se incline por Chile para la instalación una AI Factory (Fábrica de IA), una infraestructura informática similar a los data centers, solo que dedicada a procesar la demanda y los procesos típicos de la IA.

    “En nuestra gira por Estados Unidos tuvimos una reunión muy importante con Nvidia, una empresa que ha sido clave en el desarrollo de las llamadas IA Factories en el mundo infraestructura de alto nivel, mucho más sofisticada que un data center tradicional, que permite entrenar modelos de lenguaje, procesar grandes volúmenes de información y desarrollar aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial”, dijo a Pulso la ministra Lincolao.

    Ministra Ximena Lincolao busca que Nvidia instale en Chile una "IA Factory"

    La secretaria de estado dijo que, si Chile quiere que la inteligencia artificial esté realmente al centro de la agenda país, se necesita construir un ecosistema completo, que vaya desde la adopción, capacitación, legislación, hasta un sistema de permisos más ágiles, inversión y también infraestructura tecnológica de primer nivel.

    “Por eso esta conversación fue estratégica y, al mismo tiempo, muy concreta: acordamos pasos de trabajo con Nvidia para avanzar lo antes posible en el objetivo de que Chile cuente con una fábrica de inteligencia artificial”, afirmó Lincolao.

    ¿Cómo funciona una fábrica de IA?

    Una “IA Factory” es el concepto acuñado por Nvidia para describir centros de datos de nueva generación que, a diferencia de los tradicionales (que solo almacenan y procesan datos), están diseñados como líneas de producción de inteligencia.

    En estas instalaciones, el “material bruto” son los datos y el “producto terminado” son modelos de IA y tokens (respuestas/conocimiento).

    Ministra de Ciencias Ximena Lincolao, Calista Redmond, vice President, global AI iniciativas de Nvidia y el canciller Francisco Pérez Mackenna

    Nvidia precisa que las fábricas de IA operan mediante una serie de procesos y componentes interconectados, cada uno diseñado para optimizar la creación y el despliegue de modelos de IA.

    ¿Cuánto cuesta una fábrica de IA?

    El costo de una IA Factory varía drásticamente según su escala, pero se pueden identificar tres niveles de inversión.

    Los proyectos Regionales/Específicos corresponden a inversiones de entre US$ 200 millones y US$ 500 millones. Un ejemplo es el centro desarrollado en Indonesia junto a Indosat.

    En un segundo nivel están los hubs de gran escala, una infraestructura que alberga supercomputadores corporativos o nacionales (como los de Foxconn en Taiwán o CoreWeave en Estados Unidos) requieren inversiones que superan los US$ 1.000 millones a US$ 2.000 millones.

    El nivel superior está más relacionada con la “visión nacional” de infraestructura tecnológica. Jensen Huang, CEO y cofundador de Nvidia, ha proyectado planes de soberanía tecnológica en EE.UU. que podrían alcanzar los US$ 500.000 millones en infraestructura total de IA para finales de la década.

    Lee también:

    Más sobre:NvidiaIAInteligencia artificial

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