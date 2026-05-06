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    Concha y Toro baja sus ganancias, pero prevé un mejor escenario para el segundo trimestre

    Las utilidades de la viña ligada a la familia Guilisasti cayeron un 36% hasta US$ 9,5 millones. A pesar del eso, el CEO de la firma declaró que "miramos el resto del año con optimismo", enfocados en el crecimiento geográfico y la expansión del portafolio.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Viña Concha y Toro

    La industria de vino sigue golpeada ante la disminución del consumo a nivel mundial, y Concha y Toro, la mayor viña chilena, no pudo esquivar la crisis en el primer trimestre de este 2026. La firma ligada a la familia Guilisasti experimentó una contracción de sus utilidades de 36%, pasando de $13.784 millones (US$15 millones) en el primer trimestre de 2025 a $8.779 millones (US$ 9,5 millones) en el período enero-marzo de 2026.

    Los ingresos de la viña entre enero y marzo cayeron casi un 8% versus los registros del mismo periodo del año pasado. Mientras que en 2025 consolidó $208.978 millones (US$225 millones), en el primer cuarto del 2026 los ingresos descendieron a $192.613 millones (US$208 millones).

    Las ventas disminuyeron en Chile un 1,5%, en Estados Unidos un 32,2%, y en los mercados de exportación 2,2%. En volumen, las ventas disminuyeron 5,4%, 30,1% y 2,3% respectivamente.

    “Es fundamental destacar la fortaleza de nuestra operación internacional: la facturación en dólares en los mercados de exportación (excluyendo EE.UU.) registró un crecimiento del 5,8%. Aunque el menor tipo de cambio convirtió este avance en una variación de -2,2% en pesos chilenos, el dato subyacente confirma la solidez de la demanda por nuestro portafolio en los mercados externos“, dijo el CEO de Concha y Toro, Eduardo Guilisasti.

    “En el mercado local, a pesar de una caída de 1,5% en la facturación de vino, logramos un incremento del 4,1% en el precio promedio, en línea con nuestra ruta de valor“, añadió.

    El mercado de exportación donde las ventas cayeron con mayor fuerza fue Asia, que consolidó una baja de 21,2%. Japón es el principal impulsor de la caída, con una contracción de 34,1% por desfases de compras. China, por su parte, disminuyó 13,4%. Corea del Sur observó un alza de 3,1%.

    En Europa, a pesar de la caída de 4,6% de Reino Unido, las ventas se incrementaron 2,1% en el primer trimestre.

    En América Latina, los ingresos crecieron un 5,2%, impulsados por Brasil y México, que experimentaron alzas de 19,5% y 14,6%.

    La compañía enfatizó en que está en un proceso de racionalización de su portafolio, como parte de la estrategia de premiumización que vienen impulsando desde el 2018. Esto, “conlleva una pérdida planificada de volumen en segmentos de menor valor“. Actualmente, los vinos premium representan casi un 54% de los ingresos consolidados.

    El Ebitda de Concha y Toro (resultado operacional más depreciación y amortización, incluyendo los castigos que no generan flujo) fue de $23.758 millones (US$26 millones) en el primer trimestre, 22,9% inferior a la cifra del año pasado que totalizó $30.818 millones (US$33 millones).

    Perspectivas y desafíos

    Pese a la disminución de ganancias y de ingresos en el primer trimestre del año, Concha y Toro prevé tener un mejor segundo trimestre. “Miramos el resto del año con optimismo, apoyados en una hoja de ruta clara”, dijo Guilisasti.

    En dicho plan, la compañía enumeró tres puntos claves para la viña. En primer lugar, mencionó el crecimiento geográfico, señalando que “para el resto de 2026, proyectamos crecimientos fuertes en los mercados de América Latina, Europa, Asia y Canadá. Estos mercados están respondiendo positivamente a nuestra estrategia de marcas premium y son la base de nuestra confianza para apuntar a un crecimiento de un dígito este año”, declara Guilisasti.

    En segundo lugar, la expansión del portafolio. Recientemente, adquirió Maison Mirabeau en Francia, permitiéndole el ingreso a ese mercado y al segmento Rosé Premium. Concha y Toro ya ha manifestado su intención de seguir creciendo a través de esta vía, adquiriendo sociedades en otros mercados, fuera de Chile.

    Finalmente, mencionó la incertidumbre en Estados Unidos, tras la salida de uno de los actores más relevantes de distribución. “Este mercado representa actualmente nuestra mayor incertidumbre operativa, dado que se encuentra en un período crítico de transición de distribuidores. Este proceso, complejo y de gran escala, está reconfigurando la presencia de las compañías en dicho mercado. En este marco, nos encontramos atravesando una transición compleja, cuyos efectos están siendo monitoreados de cerca, a medida que la nueva estructura avanza hacia su estabilización”, afirmó el CEO de la viña.

    En Estados Unidos, las ventas en volúmenes descendieron 30,1%, “principalmente por marcas masivas no premium, y por un efecto tipo de cambio negativo, lo cual no logra ser contrarrestado por el incremento de 4,6% en el precio promedio/mix en dólares”, dijo la compañía. Estados Unidos representó el 14% de las ventas de vino consolidades.

    Pese a todo, el panorama general es optimista para Guilisasti. “En resumen, estamos viendo mejores perspectivas para el segundo trimestre y mantenemos nuestra ruta de eficiencia y valor”, concluyó Guilisasti.

    Más sobre:Resultados de EmpresasViñasConcha y ToroVinoConsumoIndustria vitivinícolaGuilisasti

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