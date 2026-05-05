Mikel Arteta se emociona y recuerda su llegada al Arsenal tras alcanzar la final de la Champions: “No competíamos en Europa”. Foto: @arsenal

El Arsenal hizo historia al clasificar a la final de la Champions League. Tras la victoria por 1-0 ante el Atlético Madrid, el técnico Mikel Arteta no ocultó la emoción y calificó la jornada como algo inolvidable. “No podría estar más feliz ni más orgulloso por todos los que forman parte de este club”, señaló de entrada.

“La forma en la que los fanáticos nos recibieron fuera del estadio ya era especial y única”, añadió.

El entrenador vasco contextualizó el éxito dentro del proceso que ha liderado desde su llegada al club británico en 2019. “No competíamos en la Champions League. Era un salto muy grande”, recordó.

En ese sentido, valoró la confianza de la dirigencia. “Se ha ido afianzando todo poco a poco. Los dueños han creído en lo que queremos hacer y hemos acertado con la gente que hemos traído”, enfatizó.

Arteta también hizo hincapié en que el esfuerzo colectivo les permite alcanzar la final. “Todos hemos estado muy unidos en el deseo y la ambición que tenemos para el club. Hoy tenemos la recompensa de vivir un día increíble”, afirmó.

El entrenador también destacó lo hecho por el Atlético de Madrid. “La forma en que compiten, las soluciones que tienen y la respuesta inmediata que dan a todo lo que intentas hacerles es increíble. Han hecho un trabajo excepcional, pero los márgenes son tan pequeños”, analizó.

Pese a la euforia del momento, Arteta dejó claro que el enfoque del equipo se mantiene intacto de cara a los próximos desafíos, donde están con ventaja en la lucha por el título de la Premier League. “Mi filosofía es mantener la estabilidad y no dejarnos llevar ni por la euforia ni por la decepción. Esto es genial, disfrutemos del momento, pero mañana volvamos a vivir el presente”, remarcó.

Finalmente, el entrenador destacó el rol de sus jugadores. “Son ellos quienes tienen que ofrecer este tipo de actuaciones. Es un grupo de personas increíble”, concluyó.