Plan de Invierno 2026: Gobierno de Santiago identifica 405 puntos críticos en la Región Metropolitana

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se reunió con la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, para revisar el Plan de Invierno 2026 y los puntos críticos de la Región Metropolitana.

En la instancia, también participó el director de Senapred Región Metropolitana, Miguel Muñoz. La iniciativa es en el marco del pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por la llegada del fenómeno de El Niño, que se presentaría en el periodo invernal con un aumento en la primavera.

Con respecto al Plan Invierno 2026, el gobernador indicó que han “identificado 405 puntos críticos en la Región Metropolitana , por ende, decidimos generar una mesa de trabajo entre el Gobierno de Santiago y Senapred para focalizar la cartera de inversión que tenemos como institución en aquellos sectores más críticos. Son cerca de $45 mil millones de pesos de inversión en equipos de rescate para Socorro Andino, UNIREM, Bomberos, camiones aljibe, motobombas”.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, sostuvo que: “Estamos enfrentando un sistema frontal que ya avanza desde el sur y que mañana traerá precipitaciones a la Región Metropolitana. Frente a este escenario, la coordinación con el Gobierno de Santiago y los municipios es clave para anticiparnos y proteger a las personas”.

La directora agregó que “es clave informarse por canales oficiales y seguir las indicaciones de la autoridad. Prepararse también es tarea de todos: mantener viviendas, limpiar desagües y no obstruir cauces, ayuda a prevenir emergencias”.

Lluvias para este martes

Desde la DMC entregaron estimaciones de las precipitaciones que se registrarán este miércoles 6 de mayo en la Región Metropolitana, donde se proyectan entre 10 y 20 mm de lluvia en el valle, mientras que en la precordillera podrían registrarse entre 20 y 25 mm.

Senapred, en coordinación con la delegación presidencial regional metropolitana, declaró alerta temprana preventiva para la Región Metropolitana por evento meteorológico hasta que las condiciones que la generan así lo ameriten.

La alerta detalla que se registrará “Viento normal a Moderado” en Cordillera de la Región Metropolitana desde la mañana del lunes 04 hasta la noche del miércoles 06 de mayo de 2026, y “Probables Tormentas Eléctricas” en Precordillera y Cordillera de la Región Metropolitana desde la madrugada del miércoles 06 hasta la madrugada del jueves 07 de mayo de 2026.