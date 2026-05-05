Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 4

Metro de Santiago informó del cierre de siete estaciones en la Línea 4, por persona en la vía.

Las estaciones afectadas son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales. El servicio se encuentra disponible entre Grecia y Plaza de Puente Alto.

Dentro de ello, desde la entidad entregaron rutas alternativas para llegar hasta otros destinos.

Desde Red Movilidad movilizaron buses de apoyo para Metro, que operan en ruta paralela al tramo sin servicio. Además, reforzaron los siguientes recorridos: 412, 418, 429, 712, 216, 219e y D02.