SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 4

    El servicio L4 solo se encuentra disponible entre Grecia y Plaza de Puente Alto.

     
    Metro de Santiago, imagen referencial. Foto: Aton Chile

    Metro de Santiago informó del cierre de siete estaciones en la Línea 4, por persona en la vía.

    Las estaciones afectadas son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales. El servicio se encuentra disponible entre Grecia y Plaza de Puente Alto.

    Dentro de ello, desde la entidad entregaron rutas alternativas para llegar hasta otros destinos.

    Desde Red Movilidad movilizaron buses de apoyo para Metro, que operan en ruta paralela al tramo sin servicio. Además, reforzaron los siguientes recorridos: 412, 418, 429, 712, 216, 219e y D02.

    Más sobre:Metro de SantiagoLínea 4

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

    Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

    We Are The Grand lanza su colaboración junto a Delfina Campos

    Lo más leído

    1.
    Minsal anuncia la eliminación de la comisión que Cenabast cobraba a municipios por la compra de medicamentos para la atención primaria

    Minsal anuncia la eliminación de la comisión que Cenabast cobraba a municipios por la compra de medicamentos para la atención primaria

    2.
    Cómo la investigación contra la mafia china terminó vinculando a Kaminski en la operación Rey David

    Cómo la investigación contra la mafia china terminó vinculando a Kaminski en la operación Rey David

    3.
    Tesorería anuncia nuevas opciones de pago y flexibiliza convenios para deudores del CAE

    Tesorería anuncia nuevas opciones de pago y flexibiliza convenios para deudores del CAE

    4.
    Steinert alista nueva etapa marcada por cifras favorables en seguridad y ofensiva para dar a conocer plan del gobierno

    Steinert alista nueva etapa marcada por cifras favorables en seguridad y ofensiva para dar a conocer plan del gobierno

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú
    Chile

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú

    Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 4

    Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

    Regulador de Estados Unidos plantea que empresas reporten sus resultados cada 6 meses
    Negocios

    Regulador de Estados Unidos plantea que empresas reporten sus resultados cada 6 meses

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

    La confianza detrás de la ingeniería

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal
    Tendencias

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Arsenal derriba al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y regresa a la final de la Champions League después de 20 años
    El Deportivo

    Arsenal derriba al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y regresa a la final de la Champions League después de 20 años

    Repasa el triunfo de Arsenal sobre Atlético de Madrid que lo clasifica a la final de la Champions League

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour
    Cultura y entretención

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

    We Are The Grand lanza su colaboración junto a Delfina Campos

    Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”
    Mundo

    Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”

    Los drones de fibra óptica de Hezbolá: el arma de la milicia libanesa para evadir la detección israelí

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton