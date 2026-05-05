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    Autoridades firman decreto de traspaso de recursos al Minsal por Plan Alerta Oncológica

    Se trata de un traspaso de $154 mil millones al Minsal para atender la alerta sanitaria oncológica.

    Por 
    Daniela Silva
     
    Javiera Arriaza

    En el marco del Plan Alerta Oncológica, esta jornada autoridades, encabezadas por la ministra de Salud, May Chomali, firmaron el decreto de traspaso oficial de recursos desde el Ministerio de Hacienda hacia los Servicios de Salud.

    En total, se trata de un traspaso de $154 mil millones al Minsal que permitirán aumentar la capacidad resolutiva del sistema público, financiar las acciones en el marco del plan, y asegurar el cumplimiento de la meta dentro del plazo establecido.

    Con la firma, se formaliza el compromiso de los Servicios de Salud del país de destinar estos recursos extraordinarios exclusivamente a la resolución de la lista de espera oncológica.

    Durante la ceremonia, la ministra Chomali aseveró que “aquí hubo un esfuerzo importante de defender el sector desde el día uno”. Añadiendo que “tengo que reconocer que el ministro de Hacienda hizo un acto de fe con nosotros”.

    “Hicieron con nosotros un acto de fe y nosotros no vamos a responder con un acto de fe, sino con actos concretos con personas que estuvieron esperando para su diagnóstico y sus tratamientos; para que inicien sus procesos asistenciales, y vamos a mostrar que, como red pública, fuimos capaces de resolver”, expresó la ministra Chomali.

    Por su parte el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, destacó este paso como un avance para fortalecer la respuesta del sistema de salud hacia las personas con una patología oncológica. “Estoy convencido de que, con colaboración, visión estratégica y compromiso, podremos seguir fortaleciendo nuestra red asistencial y dar respuesta cada vez más efectiva al desafío que estamos enfrentando”, aseguró.

    Más sobre:NacionalSaludalerta oncológicaMinisterio de SaludMinsa

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