Desbordes denuncia al SLEP Santiago ante Contraloría por mantener a exrectora del Instituto Nacional pese a destitución

El alcalde Mario Desbordes, anunció este martes que denunciará ante la Contraloría General de la República al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago, tras continuar con el pago de remuneraciones a la exdirectora Carolina Vega, pese a existir un proceso administrativo que determinó su destitución y tras cuestionar la decisión de mantener en funciones a la rectora reemplazante del Instituto Nacional.

La reacción del jefe comunal surge luego de que el SLEP Santiago informara que decidió mantener a la actual rectora Aravena “para garantizar la continuidad del servicio educativo”, argumentando que la directora titular, Carolina Vega, se encontraba sujeta a un sumario administrativo al momento del traspaso del establecimiento. En esa línea, el organismo sostuvo que Vega ha continuado recibiendo su sueldo desde octubre del año pasado, a la espera de la finalización de la investigación y la convocatoria a un concurso por Alta Dirección Pública.

Frente a estos antecedentes, Desbordes calificó la situación como una “ilegalidad enorme” y apuntó directamente a la gestión del SLEP. “Nos encontramos con sorpresa por esta ilegalidad enorme que estamos observando. La dirección del SLEP debió haber notificado las resoluciones que ponían término a estos sumarios y que ordenaban la destitución. Esto también sucedió en sumarios en donde había personas con licencia médica viajando al extranjero, sumarios ordenados por la Contraloría General de la República”, afirmó.

La autoridad comunal agregó que, a su juicio, existe un trasfondo político en la decisión: “Esto es completamente inaceptable y no tiene ningún otro móvil que el móvil político, dada la mirada política que tiene la directora del SLEP, que lamentablemente está amparada por el director de Educación Pública, que prefirió mirar hacia el techo ante una serie de irregularidades que se están cometiendo en el SLEP Santiago”, añadió.

Asimismo, Desbordes cuestionó la falta de reacción de las autoridades del Ministerio de Educación: “Yo lamento que la ministra y el subsecretario también miren al techo, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Vamos a hacer las denuncias que correspondan en este caso y en varios otros más”, enfatizó.

El sumario en el Instituto Nacional

Según indican desde la municipalidad, el 21 de agosto de 2025 se instruyó un sumario administrativo en contra de quienes resultaran responsables por eventuales irregularidades en el manejo de un caso de agresión a un estudiante del Instituto Nacional, investigación que incluyó la suspensión de funciones de la entonces rectora Carolina Vega.

En el marco de este proceso, se formularon cargos por infracción grave al principio de probidad administrativa, proponiéndose como sanción el término de la relación laboral, junto con la mantención de la suspensión de funciones y la rebaja del 50% de su remuneración.

Posteriormente, el recurso de reposición presentado por Vega fue rechazado el 30 de diciembre de 2025, estableciéndose que la notificación de la destitución debía realizarse una vez concluido el período de restricción electoral definido por la normativa de la Contraloría.

Estos antecedentes fueron informados formalmente al SLEP Santiago Centro en enero de este año, en el marco del traspaso de los establecimientos educacionales, indicando que el proceso disciplinario se encontraba a la espera de su notificación final.