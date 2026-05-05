Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú

A las 9.00 de la mañana de este martes comenzó la segunda jornada de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado. El tribunal, en tanto, decretó arresto domiciliario nocturno para el empresario Juan Silva.

En la extensa audiencia, la fiscal Lorena Parra, expuso pruebas tendientes a evidenciar el tráfico de influencias que habría cometido el otrora parlamentario mientras su esposa, Cathy Barriga, era alcaldesa de Maipú.

En detalle, la fiscal señaló que el exdiputado habría tenido influencias económicas y políticas. La influencia de interés económico tendría relación con que el imputado Lavín León, a través de su exasesor, Arnaldo Domínguez, “toma interés económico y realiza influencias indebidas para obtener del municipio de Maipú bases de datos e información personal del contacto de electores, para ser utilizada en lo que sería la aplicación SocialTazk”.

En el ámbito político, la Fiscalía acusa que el exdiputado, a través de Domínguez “realiza influencias indebidas para incidir directamente en decisiones administrativas de la Municipalidad de Maipú ”.

Sobre este último punto, la fiscal detalló que Lavín León influía “con desvinculaciones masivas, con enroques, con la obtención de contratación de nuevas personas y con la reincorporación".

Desvinculaciones masivas

Sobre este punto, la persecutora expuso que Lavín habría recopilado “antecedentes sensibles” de trabajadores del municipio de Maipú, tales como contratos a honorario, nombres, cédula de identidad y renta, todo esto “desde el Departamento de Recursos Humanos de distintos funcionarios”.

El exdiputado habría obtenido dicha información a través de Ángel Garrido Domínguez , subdirector de Recursos Humanos, cuya designación habría sido ordenada por el propio Lavín .

Desde entonces -expuso la fiscal- Lavín habría comenzado a “crear su red de influencia e impartir instrucciones”. Para ello, fue clave la figura de Carlos Fairlie, “su exasesor legislativo y uno de los hombres de mayor confianza de Lavín y que estaba al interior del municipio”, indicó Parra.

“Fairlie operaba bajo un esquema de doble dependencia. Formalmente pertenecía a la municipalidad (de Maipú), pero materialmente estaba subordinado siempre a los requerimientos del diputado“, señaló la fiscal.

Dentro de las evidencias expuestas en la audiencia, la fiscal mostró varios correos electrónicos, uno de ellos lo habría enviado Lavín a Fairlie a través de un mail personal. Bajo el asunto “nómina Dideco”, el correo traía adjunto con archivo Excel con las indicaciones: “azul, igual sacar. Verde, igual sacar. Entre paréntesis, dice: entraron solo para trabajar en la campaña de (Christian) Vittori. Naranjo, igual chequear, no son del todo confiables”.

“Esto hace referencia a las instrucciones precisas y detalladas que Lavín imparte sobre lo que debe realizarse con cada uno de los funcionarios que aparecían en este Excel. Aquí deja claro el interés político”, señaló la fiscal.

La persecutora expuso un segundo correo electrónico enviado por Lavín a Fairlie, adjuntado a Cathy Barriga el 13 de diciembre de 2016. Parra señaló que este correo decía: “Carlos, estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración. Deben ser desvinculados. Hoy siguen operando para Vittori”.

El archivo en cuestión contaba con un Excel con 235 casillas con nombres de funcionarios marcados en azul (es decir, se solicitaba su desvinculación).

Este actuar habría sido recurrente, puesto que existiría otro correo enviado por Lavín a Fairlie el 14 de diciembre de 2016 con "17 nuevos funcionarios de la Municipalidad de Maipú, cuya desvinculación se requiere“. Incluso existiría un correo compartido por Lavín con sugerencias del director del hospital el Carmen que apuntaban a funcionarios municipales. Todo esto habría estado orientado a “realizar una limpieza política dentro de la municipalidad”, señaló la fiscal.

De acuerdos a los datos expuestos, la Brigada Anticorrupción de la PDI comprobó la desvinculación de 497 funcionarios de la Municipalidad de Maipú que se encontraban dentro de los listados analizados.

Enroques

La fiscal explicó que otra de las formas en que el exdiputado influía en el personal de la Municipalidad de Maipú era a través del enroque, es decir, que cuando no podía desvincular a un funcionario, ordenaba cambiarlo de sección.

“Esto se daba porque ellos podían desvincular a los funcionarios que tenían un estatuto jurídico más frágil, básicamente a los honorarios, pero aquellos otros funcionarios que, a juicio del diputado eran detractores pero que tenían un estatuto jurídico más robusto, no se les podía desvincular", indicó.

En esos casos, “se les cambiaba de función”, sostuvo. La fiscal detalló que los funcionarios afectados “eran trasladados a otras áreas con estas mismas planillas Excel que él (Lavín León) compartía a su hombre de confianza, que era Carlos Fairlie y éste lo direccionaba según las direcciones de que se tratara".

Contrataciones

La fiscal expuso una serie de correos donde contactos del exdiputado le solicitaban “cumplir con la palabra empeñada” respecto a contrataciones en la Municipalidad de Maipú.

“Hay un claro ejemplo de que se están concretando las promesas, los compromisos, a través de instrucciones que Lavín da a los distintos funcionarios de la Municipalidad”, señaló la fiscal.

Reincorporaciones

Otra modalidad que vincularía a Lavín con el tráfico de influencias tendría relación con las reincorporaciones al municipio.

“Se desvinculan a casi 500 funcionarios. Esto generó un costo importante. Después, fuera de toda lógica, recontrata. Y lo anterior lo hace porque d entro de estos listados masivos de desvinculación creados por el diputado se encontraban personas de interés , del mismo partido político e incluso de otros sectores políticos”, detalló Parra.

Para dichas reincorporaciones se habría utilizado el mismo método de correos electrónicos.

“Genera una especie de pyme”

En la arista económica, la fiscal aseguró que el tráfico de influencias estaría evidenciado a través de la plataforma SocialTazk.

“Lavín León era un honorable diputado de la República, y lo que él hace es emprender, genera una especie de pyme y esto se traduce en que ejerce diversas influencias en distintos funcionarios de la Municipalidad de Maipú para obtener bases de datos con información sensible, con electores de la zona, que le iban a servir para alimentar su aplicación SocialTazk”, detalló.

La persecutora aseguró que este sistema funcionaba como una especie de “call center. Es decir, con fondos públicos él lo que hizo fue emprender, el interés privado predominó siempre por sobre el interés público”.