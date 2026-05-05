SocialTazk, la plataforma que complica a Joaquín Lavín en su formalización por fraude al Fisco

Durante la jornada de este martes en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, continuó la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

Desde el Ministerio Público solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado, a la vez que el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno para el empresario Juan Silva tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

Cómo funcionaba SocialTazk

En la ocasión la fiscal Constanza Encina, se refirió a la plataforma SocialTazk, utilizada por el exdiputado y que de acuerdo al Ministerio Público fue financiada mayoritariamente con fondos provenientes del Congreso Nacional.

“La aplicación prácticamente tenía una nula utilidad parlamentaria. Dichas funciones son, en verdad, una verdadera pantomima, porque la plataforma SocialTazk, si bien mantenía algunas funciones vinculadas a registros de tareas, era en realidad una herramienta de gestión, manejo y administración de bases de datos y envío de mensajería de texto masiva”, señaló la fiscal añadiendo que “desde el inicio fue pensada y utilizada por el diputado Lavín con una finalidad electoral.”

De acuerdo a lo que detalló Encina, el desarrollo de la plataforma se financió por dos vías principales: la primera, mediante la contratación del desarrollador Felipe Vázquez como asesor parlamentario, pese a que no cumplía funciones propias del trabajo legislativo y era desconocido por el resto del equipo; la segunda vía fue a través de la emisión de facturas por parte de la empresa Modo 74 SpA, rendidas al Congreso como supuestos gastos operacionales, pero que en realidad corresponderían a servicios vinculados a campañas políticas.

Según detalló la persecutora, el perjuicio fiscal asociado a esta operación alcanza cerca de 200 millones de pesos, apuntando que “el diputado actuaba como gestor, financista y administrador de hecho de esta aplicación”.

En la misma línea, frente a la contratación del desarrollador, la fiscal expresó que “es importante señalar que la contratación de Vázquez tiene irregularidades de principio a fin y tuvo por único objeto trabajar y seguir desarrollando esta aplicación o emprendimiento del diputado con este pago a honorarios como asesor parlamentario”.

Respecto al funcionamiento de SocialTazk, la fiscal Encina detalló que permitía gestionar y segmentar contactos, pero su principal valor estaba en la capacidad de ejecutar campañas de mensajería masiva para candidatos.

“Ninguno de esos candidatos desembolsó dinero alguno por estos servicios de la plataforma, ni por la mensajería masiva de campaña que se enviaron”, mencionó la fiscal, añadiendo que se tomaron declaraciones a 19 candidatos a concejales UDI y que “todos indican no saber quién financiaba estos mensajes de texto masivo de campaña que serían enviados a su nombre, ni que estos estaban siendo financiados con fondos del Congreso”.

La operación de SocialTazk, según la fiscalía, además funcionaba como un call center, integrado por el equipo parlamentario de Lavín.

“El honorable diputado, como ya señalé, no solamente usó la plataforma con fines electorales, usó también su equipo parlamentario, no solamente rindió facturas como gasto parlamentario, usó todo su equipo parlamentario, montó este call center”, expresó la fiscal.

Este grupo tenía la tarea de contactar telefónicamente a personas, validar datos y luego incorporarlos a la plataforma.

La audiencia se retomará durante la tarde, luego de un receso decretado por el juez.