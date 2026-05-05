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    Segundo Piso no se inhibe de la acción política y recibe a Demócratas tras definición del rol de Interior

    Aunque en La Moneda se zanjó que es Claudio Alvarado quien concentra la coordinación política, el equipo de Alejandro Irarrázaval mantuvo su despliegue y se reunió con Demócratas, evidenciando que no se repliegan del frente político pese a las tensiones.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    Estaba agendada desde la semana anterior, pero en La Moneda varios la leyeron como algo más que una reunión de trabajo. La mañana de este martes, el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, recibió a dirigentes de Demócratas -expartido disuelto por el Servel y hoy articulado como movimiento- en una cita que se extendió por más de una hora y que tuvo como eje la reactivación económica.

    Hasta las dependencias del asesor presidencial llegaron la presidenta del movimiento, la diputada Joanna Pérez, junto a los senadores Matías Walker y Miguel Ángel Calisto. Por el lado del Segundo Piso participaron, entre otros, Víctor Valdés, quien opera como jefe de gabinete de Irarrázaval, y Álvaro Bellolio, encargado de políticas públicas.

    Tras el encuentro, Walker explicó el tono de la conversación y el tipo de propuestas que pusieron sobre la mesa. “Nos hemos reunido con el Segundo Piso, con los asesores del Presidente de la República, que son los llamados a estar por sobre la contingencia y ayudar al Presidente a marcar el rumbo del país. En ese sentido, hemos ratificado nuestro apoyo a todas las medidas que signifiquen reactivar la economía y el empleo”, afirmó.

    El senador añadió que, junto con respaldar los esfuerzos del Ejecutivo, también insistieron en medidas de apoyo económico directo a la ciudadanía.

    En esa línea, detalló que reiteraron su propuesta de crear un “bolsillo familiar electrónico”, que permita transferencias directas a cuentas RUT, incluyendo no solo al 40% más vulnerable, sino también a sectores medios, además de mecanismos para devolver parte del IVA que las familias pagan mensualmente.

    Sin embargo, más allá del contenido de la cita, el momento en que se produce es lo que encendió alertas en Palacio. La reunión se concretó apenas 24 horas después de un áspero comité político ampliado que dejó al descubierto las tensiones entre el Segundo Piso, Interior y los partidos del oficialismo.

    Fue en ese espacio donde el timonel republicano, Arturo Squella, abrió el flanco que venía incomodando hace días. “¿No vamos a hablar del problema?”, lanzó, apuntando directamente al rol de Irarrázaval y su incidencia en la conducción política del gobierno. El intercambio que siguió con el jefe de asesores subió rápidamente de tono.

    Según presentes, Irarrázaval le señaló a Squella que estaba equivocado: que él nunca ha planteado que la coordinación interministerial recaiga en su figura y que, por lo mismo, la crítica que el senador hizo pública a inicios de la semana pasada partía de un error de concepto.

    Pero Squella no se quedó ahí. El senador emplazó, mirando al jefe de asesores del Segundo Piso, lo llamó a hacer una reflexión sobre qué es lo mejor para el gobierno y la coordinación interna.

    “Quien concluya que es parte del problema, tiene que dar un paso al costado”, remató Squella, lo que fue interpretado por varios de los presentes como un emplazamiento directo a Irarrázaval a que renuncie a su cargo.

    En medio de ese cruce, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, intervino para ordenar el cuadro. Ahí reforzó que es su cartera la que, por mandato legal y por diseño político, lleva la coordinación del gabinete y la relación con los partidos, marcando un límite a la injerencia del Segundo Piso.

    Dicha definición fue reafirmada la mañana de este martes por el ministro secretario general de la Presidencia -y uno de los principales aliados de Alvarado- José García Ruminot, quien salió a respaldar públicamente al titular de Interior.

    “El jefe político, el coordinador de todas las políticas públicas, el coordinador de todos nosotros en el gabinete es el ministro del Interior”, sostuvo, insistiendo en que se trata de un rol que “así lo mandata la ley” y que -según dijo- nunca ha estado en duda.

    Pero en paralelo, en Palacio reconocen la definición hecha por Interior no supone un repliegue del Segundo Piso. Por el contrario, transmiten que los reclamos de los partidos no harán que se paralice la labor de los asesores presidenciales.

    Es precisamente en ese punto donde la reunión con Demócratas adquiere otra lectura política. Para algunos en Palacio, la cita evidencia que, pese a la señal de ordenamiento del lunes, el equipo de Irarrázaval mantiene margen de acción y sigue involucrándose en gestiones propias de la contingencia política, como el diálogo con actores externos y la recepción de propuestas.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaLa MonedaJosé Antonio KastSegundo PisoAlejandro IrarrázavalDemócratasInteriorAlvaradoSquella

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