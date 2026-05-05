Mulet y Alinco, los votos de garantía que tiene La Moneda para aprobar la idea de legislar de su megarreforma

Una mención especial le hizo el presidente José Antonio Kast al diputado Jaime Mulet (Frevs) en el pasado acto del primero de mayo realizado en el Hospital de los Trabajadores.

Aquel día, el legislador de Atacama -quien poco a poco, junto al independiente René Alinco, se han ido transformando en piezas clave en la estrategia legislativa de La Moneda- fue una de las autoridades invitadas a la conmemoración.

En la ceremonia, Kast intercambió algunas palabras con él en privado y luego lo saludó públicamente y lo felicitó por haber logrado revertir la disolución de su partido ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

“Está aquí la presidenta del Senado (Paulina Núñez), la presidenta del Partido Social Cristiano (en referencia errada a la titular del PS, Paulina Vodanovic), y el presidente del Frente Regionalista Verde Social, ya reconocido como partido, ratificado como partido, por lo cual lo felicité”, dijo el Mandatario, quien no solo se equivocó en la alusión a Vodanovic, sino que también incurrió en dos imprecisiones veniales al mencionar a Mulet. Si bien es el líder natural de su colectividad, la presidenta de la Federación (no Frente) Regionalista Verde Social sigue siendo su esposa, la cientista política Flavia Torrealba.

La mera alusión, sin embargo, ya daba cuenta de una incipiente relación política que ha ido construyendo el Presidente con el diputado, quien fue uno de los pocos opositores con los que se reunió antes del traspaso de mando.

Hoy Mulet, junto a Alinco, son precisamente los votos de garantía con los que cuenta La Moneda para aprobar la idea de legislar del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, independiente de lo que suceda con el PDG, que comprometió su apoyo solo en la medida que se presente una iniciativa paralela para generar una compensación social por la compra de pañales y medicamentos.

Aunque Mulet ha dicho que su domicilio seguirá siendo la oposición, desde su sector viene abogando por reconstruir una política de acuerdo, que a su juicio se rompió desde los gobiernos de Michelle Bachelet, lo que afectó también a las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Un primer gesto del entendimiento del legislador de Atacama con el gobierno fue la elección de la presidencia de la Cámara, en la que se impuso Jorge Alessandri (UDI), gracias a su voto y al del independiente DC, Felipe Camaño.

Ello se tradujo en un pacto de gobernabilidad que le permitirá a la DC y al Frevs presidir la Cámara en 2027, cargo que probablemente asumirá Mulet.

Frente a la megarreforma, el diputado del Frevs ha sido particularmente crítico del mecanismo de invariabilidad tributaria, pese a ello, ratifica que aprobará en general.

“La idea legislar yo creo que la voy a apoyar, yo creo. Creo que el gobierno tiene derecho a abrir la discusión. En eso estoy con Jeannette Jara con lo que señaló hace algunas semanas atrás. Eso es lo que pienso”, dijo.

Explicó que su apuesta es contribuir al diálogo político. “Con Bachelet, la oposición fue muy dura con ella, partiendo por el caso Caval que terminó en nada. Con el Presidente Piñera también nosotros hicimos lo mismo. Incluso Kast fue muy duro con Piñera. Y la oposición con Kast fue dura con Boric. Entonces, lo que yo digo es que es hora de dialogar. El país en estos 10 años creció muy poco, se polarizó el ambiente, le ha ido mal”, comentó.