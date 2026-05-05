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    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Los siguientes depósitos programados se concretarán durante el mes de mayo, según cuándo se envió la declaración.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta. Foto referencial de archivo DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Actualmente se mantiene activo el periodo de pagos de la devolución de impuestos, en el marco de la Operación Renta 2026.

    Cabe recordar que la fecha asignada para el depósito se relaciona al momento en que se realizó la declaración de renta, según el calendario establecido por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

    El proceso comenzó el pasado viernes 29 de abril, donde se comenzaron a concretar las primeras entregas por parte de la Tesorería General de la República (TGR) para quienes realizaron su trámite entre el 1 y el 8 de abril.

    En tanto, la próxima fecha de pago está programada para el 15 de mayo, dirigida a las personas que enviaron su declaración entre el 9 y el 23 de abril.

    Posteriormente se encuentra agendada la fecha del 27 de mayo, donde llegarán los pagos para quienes declararon entre el 24 de abril y el 8 de mayo, último día en que se permitirá realizar el trámite.

    Cabe recordar que las fechas indicadas corresponden a depósitos, mientras que los pagos mediante cheque tendrán fecha para el 29 de mayo.

    En la situación de encontrarse dentro de la fecha asignada pero no recibir la devolución, desde el SII se informa que la misma se puede encontrar en revisión; retenida por deudas como Pensión de Alimentos o CAE; o bien, contar con errores bancarios que se pueden corregir en el sitio de la TGR.

    Quiénes deben hacer la declaración de renta

    La declaración de renta se realiza en el sitio del SII, donde se requiere ingresar con Clave Tributaria o Clave Única.

    Desde el SII se recuerda que deben realizar la declaración de renta de este año quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

    • Con ingresos anuales superiores a $11.265.804, salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador
    • Si se tuvo más de un empleador o pagador
    • Trabajadores a honorarios que buscan optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales
    • Quienes solicitaron el Préstamo Solidario de 2021, donde esta Operación Renta cuenta con el cálculo y pago de la última cuota
    • Quienes crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por venta de productos o prestación de servicios
    • Todas las empresas

    Además, se permite presentar la declaración, pese a no estar obligado, si se busca acceder a un beneficio tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.

    Más sobre:SIIOperación RentaOperación Renta 2026DevoluciónDevolución de impuestosPagoFecha de pagoCalendarioCalendario de pagoDeclaración de renta

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