A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Atlético de Madrid en TV y streaming
Los equipos abren las revanchas por las semifinales de la Champions League.
Este martes se terminan de definir las semifinales de la Champions League y el Arsenal abre la acción al recibir a Atlético de Madrid por su partido de vuelta.
Un esperado duelo protagonizado por ingleses y españoles, que llega tras el empate a 1 del cruce de ida, por lo que se presentan a la cancha en igualdad de condiciones por el pase a la final.
El ganador de esta llave deberá disputar la definición con el vencedor del duelo entre Bayern Múnich y el PSG, que lleva un resultado preliminar en favor de los franceses y culmina este miércoles.
Cuándo juega Arsenal vs. Atlético
El partido de Arsenal contra Atlético de Madrid es este martes 5 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.
En esta ocasión los equipos se miden en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.
Dónde ver a Arsenal vs. Atlético
El partido de Arsenal contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN.
Además, la cobertura online de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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