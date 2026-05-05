A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Atlético de Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @atléticodemadrid

Este martes se terminan de definir las semifinales de la Champions League y el Arsenal abre la acción al recibir a Atlético de Madrid por su partido de vuelta.

Un esperado duelo protagonizado por ingleses y españoles, que llega tras el empate a 1 del cruce de ida, por lo que se presentan a la cancha en igualdad de condiciones por el pase a la final.

El ganador de esta llave deberá disputar la definición con el vencedor del duelo entre Bayern Múnich y el PSG, que lleva un resultado preliminar en favor de los franceses y culmina este miércoles.

Cuándo juega Arsenal vs. Atlético

El partido de Arsenal contra Atlético de Madrid es este martes 5 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

En esta ocasión los equipos se miden en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

Dónde ver a Arsenal vs. Atlético

El partido de Arsenal contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN .

Además, la cobertura online de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.