Se suma a Alejandro Tabilo: Christian Garin gana en la qualy del Masters 1000 de Roma y avanza al cuadro principal

Dos chilenos tendrá el cuadro principal del Masters 1000 de Roma. Se trata de Alejandro Tabilo (35º) y Christian Garin (104º). Este último logró su paso al main draw la mañana de este martes tras derrotar por 6-2, 3-6 y 6-2 al británico Jan Choinski (122º).

Gago tuvo un comienzo arrollador, prolongando el buen nivel mostrado en la primera ronda de las clasificaciones. Un quiebre en el tercer juego y otro en el quinto le bastaron al chileno para quedarse con el primer set.

Sin embargo, en el segundo parcial, el europeo reaccionó y subió su nivel, además de salvar un par de puntos de quiebre. Así, logró una única ruptura en el sexto game para sacar diferencias.

De todos modos, Garin pudo concretar en el último parcial las oportunidades que dejó ir en el anterior. Un break en el cuarto y otro en el octavo juego fueron suficientes para que el pupilo de Martín Rodríguez se instalara en el cuadro final del certamen.

La segunda raqueta del país espera el término de los partidos de la qualy para conocer su rival en el cuadro principal, donde podría jugar ante Alejandro Tabilo, ya que precisamente el zurdo espera a un adversario proveniente de las clasificaciones. De avanzar, se medirá con el argentino Francisco Cerúndolo (27º).

Para Garin, sumar en estas dos semanas es clave para no sufrir un nuevo y brusco descenso en el ranking mundial, pues defiende 90 puntos, de los cuales revalidó 10 por su avance en el Foro Itálico.

Asimismo, el nacido en Arica jugará su tercer Masters 1000 consecutivo de la temporada de arcilla, viniendo desde la fase previa.

Barrios, eliminado

Otro chileno que estuvo cerca de ingresar al cuadro principal de Roma fue Tomás Barrios (134º), quien dejó ir la victoria frente al español Daniel Mérida (86º), en un partido que tenía bastante resuelto.

El chillanejo llegó a estar 4-1, con dos quiebres arriba en el tercer set, pero terminó perdiendo por 6-3, 3-6 y 7-6(4) ante el hispano, quien venía de alcanzar la tercera ronda en el Masters 1000 de Madrid.