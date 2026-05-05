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    Trump afirma que la guerra con Irán puede durar hasta tres semanas más: “El tiempo no es crucial para nosotros”

    El mandatario estadounidense además sostuvo que “o cerramos el trato correcto o ganamos con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar, ya hemos ganado".

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Chris Jackson/PA Wire/dpa.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la guerra con Irán podría prolongarse dos semanas, o “quizás tres”, y ha descartado que el tiempo sea un “factor crucial” para los intereses de Washington. “De una forma u otra, ganamos”, ha afirmado.

    “O cerramos el trato correcto o ganamos con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar, ya hemos ganado”, se ha repetido el presidente de Estados Unidos en una entrevista para a ABC News, publicada este martes, tal y como él mismo ha apuntado. “Ya me han oído decirlo un millón de veces”, ha reconocido.

    Trump ha evitado, no obstante, pronunciarse acerca de si los ataques de Irán sobre Emiratos Árabes Unidos (EAU) han supuesto una violación de la tregua. “Ya veremos qué pasa”, ha dicho. En un acto en la Casa Blanca el lunes minimizó el alcance de estos ataques afirmando que “no hubo daños importantes”.

    Asimismo, ha restado importancia a la posible duración de la guerra, ya que según él, en contraste con lo que apuntan las encuestas, existe una gran aceptación entre el público estadounidense hacia esta guerra. “El tiempo no es un factor crucial para nosotros”, ha asegurado.

    Por otro lado, el presidente de Estados Unidos ha afirmado que tienen el control del estrecho de Ormuz después de poner en marcha la operación ‘Proyecto Libertad’, una iniciativa “humanitaria”, según dijo hace unos días, con la que pretender facilitar el tráfico marítimo de aquellos buques atrapados en el golfo Pérsico.

    Con respecto a la reservas de uranio de Irán, principal argumento que han esgrimido Estados Unidos e Israel para poner en marcha esta nueva ofensiva, Trump ha minimizado su alcance como consecuencia de los bombardeos lanzados en junio.

    “Probablemente no se pueden usar”, ha dicho el jefe de la Casa Blanca, aunque ha apuntado que le gustaría hacerse con ellas para evitar que las autoridades iraníes “caigan en la tentación” de insistir con sus aspiraciones nucleares.

    Más sobre:Donald TrumpIránGuerraEstados Unidos

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