Presidente de la comisión de Hacienda asegura que megarreforma “se vota sí o sí” esta semana

Agustín Romero, diputado y presidente de la comisión de Hacienda, abordó esta jornada la discusión de la megarreforma presentada por el Presidente José Antonio Kast que actualmente es tramitada en el Congreso y la urgencia que le ha puesto el gobierno a la iniciativa para sacarla adelante.

Según el calendario, este jueves 7 el proyecto se votaría en general en la Comisión de Hacienda para abrir un plazo de indicaciones y luego votar lunes 11 y martes 12 en particular los artículos del texto. Así, la apuesta de La Moneda sería votar en la sala el lunes 18 de mayo.

En esta línea, y consultado por Radio Agricultura por las críticas de la oposición, desde donde acusan que han acelerado la tramitación para no realizar una buena discusión del proyecto, Romero replicó que la iniciativa “está más que revisada acuciosamente, hubo trabajo prelegislativo”.

“El Ministerio invitó a muchas fuerzas de oposición, pero el Partido Comunista y el Frente Amplio, que sean honestos, que digan que no quieren aprobarlo”, sentenció. En esto, el diputado apuntó que tampoco desde el sector han hecho propuestas alternativa para el tema del crédito de los trabajadores o para los temas ambientales.

“No hay dicho nada”. sostuvo. “Lo único que han dicho es que este es el proyecto del 1% más rico, que hay cuatro mil millones para los más ricos (...) No han dado ni una propuesta para un drama que hoy día viven los chilenos, que es la cesantía y el desempleo”.

Entonces, señaló, frente a eso, “es un deber moral que tengo como presidente de la Comisión de Hacienda de sacar esto dentro de la urgencia que me pone el gobierno para que haya esperanza para la gente lo antes posible”.

Así, apuntó, el proyecto en la comisión de Hacienda se votará “a más tardar” este miércoles o este jueves, “pero se vota sí o sí”.

“Yo cumplo con el proyecto, y esto pasa para que empecemos a votar en particular el día lunes o el día martes, y esto tiene que estar despachado a las próximas comisiones para el día miércoles a más tardar”, señaló.

Consultado sobre si hay espacio para hacer modificaciones al proyecto dentro de la comisión, Romero expresó que “es que lo que pasa es que son de iniciativas exclusivas la mayoría”.

“Hay algunos espacios que se pueden ver, de hecho nos comentaba también el ministro de Hacienda que respecto, por ejemplo, al tema de la propiedad intelectual, que es el tema este de la excepción para poder hacer minería de datos para la inteligencia artificial y proteger también algunos derechos relacionados con la propiedad intelectual, está la posibilidad también de buscar una forma de remunerar, por ejemplo, a la prensa, el derecho de autor y todo ese tipo de cosas”, apuntó.

Por otra parte, y consultado frente a la sesión de hoy en la comisión, en donde expondrá el Consejo Fiscal Autónomo, y si cree que estará en línea con lo que dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el alto costo fiscal que tiene este proyecto, Romero señaló “yo creo que efectivamente este proyecto es un proyecto que tiene alto costo y fundamentalmente lo que quiere el gobierno es proteger los empleos de los trabajadores en Chile”.

“O sea, acá el gran esfuerzo que está haciendo este gobierno, la gran apuesta es proteger empleo y generar las condiciones para que haya trabajo”, sostuvo.