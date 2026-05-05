Bancada PS denuncia “censura” en Comisión de Hacienda por impedir intervención de Manouchehri en debate por megarreforma

La Bancada del Partido Socialista (PS) acusó este lunes un “atentado” a la deliberación democrática en el Congreso, tras denunciar que el diputado Daniel Manouchehri fue impedido de intervenir en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados durante la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el gobierno.

La tienda opositora expresó su “profunda preocupación por la forma en que se está conduciendo la discusión” del proyecto, apuntando directamente a lo que califican como una restricción indebida del debate legislativo.

“Es necesario que en su tramitación se produzca un debate democrático, transparente y técnicamente informado”, señalaron.

En ese contexto, los parlamentarios socialistas manifestaron su “absoluto rechazo a la censura” contra Manouchehri, acusando que en dos sesiones consecutivas no se le permitió hacer uso de la palabra para formular consultas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Restringir el uso de la palabra en una sesión de comisión vulnera de forma flagrante el reglamento de la Cámara”, sostuvieron, aludiendo al artículo 229, que permite intervenir incluso a diputados que no integran formalmente la instancia.

A juicio de la colectividad, lo ocurrido “constituye un atentado a facultades elementales para la adecuada representación ciudadana”.

Tenso cruce en comisión

La polémica se desató durante la instancia este lunes, donde Quiroz expuso los planteamientos del Ejecutivo en torno al proyecto de ley, en paralelo a la tramitación de la denominada “reforma de reconstrucción nacional”.

En ese escenario, Manouchehri reclamó públicamente no haber recibido la palabra por segunda vez consecutiva.

“El ministro Quiroz quiere aprobar un proyecto y ni siquiera les dan a los parlamentarios la oportunidad de preguntar en este espacio democrático”, cuestionó el diputado, generando un intercambio con el presidente de la comisión, Agustín Romero (Republicanos).

Debido a ello, Romero respondió dando por finalizada la sesión, manifestando que “no voy a aceptar que esto se desordene”, mientras que su par socialista le reprendía: “son unos dictadores”, lo que intensificó el conflicto político en el marco de una semana clave, donde se prevé votar la idea de legislar la iniciativa.

Críticas al contenido de la reforma

Más allá del incidente, la bancada socialista también cuestionó el fondo del proyecto, denominándolo como una “megarreforma tributaria”, asegurando que contempla “una rebaja de impuestos que beneficia a los súper ricos” y que establece una invariabilidad tributaria por 25 años, lo que –afirman- podría afectar la capacidad de recaudación del Estado.

Según indicaron, estas medidas “ponen en riesgo el financiamiento de políticas sociales en materia de pensiones, educación y salud”, advirtiendo además que limitar el debate legislativo “debilita la legitimidad del proceso, daña la confianza pública y la democracia”.