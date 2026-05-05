PDI incauta computadores de Leitao y otros tres exfuncionarios de Peñalolén por investigación de fraude al Fisco

Minutos antes de las 11.00 de este lunes, un equipo de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta la Municipalidad de Peñalolén con la finalidad de dar curso a una diligencia ordenada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Se trata de una investigación por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público que surgió tras una querella interpuesta por el alcalde de esa comuna, Miguel Concha (FA), en contra de la exalcaldesa Carolina Leitao y otros tres exfuncionarios del ente municipal.

La acción penal de Concha, ingresada por los abogados José Pedro Silva, Alejandro Awad y Miguel Schürmann, parte del staff jurídico Bacs, se materializó luego de que la actual administración recibiera una auditoría externa que arrojó un millonario déficit fiscal entre 2021 y 2024.

Además de la exsubsecretaria también fueron querellados el exadministrador municipal Patricio Escobar; la directora de la Dirección de Administración y Finanzas, Tamara Rubio, y el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, Juan Pino Melo.

De acuerdo a la acción penal, Leitao y sus tres subalternos habrían elaborado un mecanismo que permitió defraudar el municipio en $ 12.223 millones.

La diligencia

En total, fueron 12 los computadores que se llevaron los policías desde las oficinas municipales. Entre ellos están los que usaba Leitao cuando era alcaldesa de esa comuna y los de otros tres funcionarios públicos querellados.

Tras la audiencia, el alcalde valoró la “celeridad” con la que actuó la Fiscalía tras la querella. “Hoy la PDI, por instrucción del Ministerio Público, ha realizado estas diligencias y ha incautado 12 computadores que estarían ligados a las materias de investigación de este tema. Para nosotros es muy valioso que la investigación avance. Presentamos la querella hace cerca de dos meses y ya tenemos las primeras incautaciones . Como hemos dicho, acá no hay defensas corporativas y tenemos que defender el patrimonio del municipio del Peñalolén”.

Concha precisó que los equipos fueron entregados de manera voluntaria y “sin impedimentos”. “Para nosotros este es un tema muy doloroso como Municipio de Peñalolén porque encontrarnos con un déficit de al menos $ 12 mil millones es una situación que nos tiene en una crisis económica y financiera”.

De acuerdo a la querella, los funcionarios municipales realizaron un mecanismo para “inflar” ingresos y así aumentar la cantidad de gastos. Además, según Concha, se extrajeron cerca de $ 2 mil millones de la caja del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), destinados a financiar canchas, parques , calles y luminarias .

Tras la diligencia, el fiscal Juan Pablo Araya, aseguró que el caracter de la misma fue voluntaria. “Dice relación con la investigación de hechos que habrían ocurrido en dicha municipalidad en el periodo de la alcaldesa Leitao y que son materias reservadas”, dijo en medio de una escueta declaración.

Por su lado, el abogado José Pedro Silva señaló que estaba en conocimiento que la Fiscalía requería incautar correos y equipos de personas que son imputados en la querella, y de otras que son sujetos de interés. Según dijo, el fiscal Juan Pablo Araya le señaló que se iba a investigar con agilidad esta causa. “Espero que así sea y que prontamente podamos tener noticias, resultados y evidencia de lo que arrojen los equipos electrónicos”.

Leitao se defiende

En una declaración pública, Leitao se refirió al operativo de este lunes. Manifestó que no tuvo conocimiento del mismo y que no se trató de un allanamiento.

“Yo no tuve conocimiento ni he sido contactada hasta ahora, pero como abogada, puedo señalar que no se trata ni de un allanamiento ni de una incautación ordenada por un juez , sino que se trataría de una entrega voluntaria, que es una diligencia habitual del procedimiento en este tipo de investigaciones, donde se busca recabar toda la información necesaria para la investigación que lleva la Fiscalía”, señaló.

En su comunicado, dijo que su computador lo entregó en 2024, al dejar el cargo. “Cuando llegue el momento, tendré la oportunidad de desvirtuar cada una de las imputaciones que se me han hecho, pero no puedo dejar de señalar que estoy tranquila, porque tengo la convicción de haber actuado correctamente, con responsabilidad y apegada a la ley”, agregó.