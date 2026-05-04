Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

“Tocar solo con la guitarra es como cantar en la ducha: igual de desnudo, igual de limpio, idealmente”, explica Martín Buscaglia sobre el formato en el que enfrentará sus conciertos en Chile, el viernes 8 y sábado 9 de mayo en Espacio Incluir (Alcalde Jorge Monckeberg 581, Ñuñoa, Santiago) y Taller Blanco (Blanco 1146, Valparaíso), respectivamente.

Después de seis años sin presentarse en el país, el músico uruguayo regresa en el marco de la celebración del 20° aniversario de "El evangelio según mi jardinero", su cuarto disco, y de las tres décadas de su debut, “Llevenlé”, con dos shows en formato “hombre solo”, donde repasará canciones de distintas etapas de su carrera y adelantará parte de su próximo trabajo discográfico, que espera grabar a mitad de año.

“Voy solo con la guitarra criolla, un instrumento con el que me llevo muy bien. En el último disco que hice tengo una canción que se llama “Los instrumentos”, que habla de cómo uno tiene que dominar un instrumento y también ser dominado por él. Esa relación tengo con la guitarra, y creo que tocar en ese formato genera un tipo de concierto con más posibilidades de libertad y de emotividad; importante en estos tiempos de duda constante ante la proliferación de la inteligencia artificial y de las mil máscaras y maquillajes que se le ponen a la música”, comenta el autor de “Basta de música”.

Con una trayectoria que cruza el candombe, el funk, el rock, la canción de autor y hasta la música para infancias, Martín Buscaglia se ha consolidado como una de las voces más singulares e ingeniosas de la música latinoamericana. Su obra –nutrida, con ocho álbumes a su haber– destaca por un enfoque lúdico, sensible y experimental que deja siempre una puerta abierta a la sorpresa, y que lo ha llevado a ser catalogado como un trovador multicolor, por la revista Rolling Stone.

La microgira del uruguayo en Chile contará con la apertura de Pablo Joaquín, músico nacional que se encuentra presentando su más reciente disco, "Tintinea", y que forma parte de la aplaudida banda Catalina y las Bordonas de Oro.

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