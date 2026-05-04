Pesar en el fútbol chileno: fallece Ángel Botto, histórico expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

Este lunes se confirmó una noticia que conmociona al fútbol chileno. Se trata del fallecimiento de Ángel Botto Oakley, expresidente del Tribunal de Disciplina, quien hace cerca de dos meses se encontraba internado en una clínica en Viña del Mar producto de problemas respiratorios.

Nacido el 15 de marzo de 1949, el abogado egresado de la Universidad de Chile se desempeñó durante varios años como miembro y timonel del ente sancionatorio, cargo que dejó en 2023, para luego desempeñarse como comentarista deportivo en la Quinta Región.

Fanático de Santiago Wanderers desde toda la vida, fue un crítico de la gestión de Reinaldo Sánchez y más de alguna polémica vivió por esta razón. De hecho, en 2024, la institución caturra le había prohibido ingresar a un partido ante Deportes Santa Cruz en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

“Esta es una violación constitucional, a mis garantías constitucionales. Voy a seguir esto en tribunales. El lunes comienzo a moverme a nivel legal, por las vías que corresponden. Espero una aclaración y una disculpa”, dijo Botto en ese entonces sobre esta situación, que luego fue rectificada.

También cuestionó a su sucesor, Exequiel Segall, a quien criticó por su postura tras una sanción a Brayan Cortés. “Me parece impresentable que el presidente Segall al dar y justificar la sanción a Cortés, antes haya ponderado efusivamente la intervención del abogado defensor de este último”, dijo.

“Es muy raro que un juez al fundamentar un fallo comience ponderando la actuación del abogado que defendió la causa que luego fallaron”, continuó.

Problemas de salud

El jurisconsulto se mantuvo activo tanto en redes sociales como en diversas publicaciones periodísticas, comentando las distintas situaciones reglamentarias de los distintos equipos del fútbol chileno. Sin embargo, una insuficiencia pulmonar acabó con su vida a las 16.20 horas de este lunes.

Sus problemas de salud comenzaron durante el último verano. Ingresó por una infección urinaria, la que luego fue derivando en una bacteria que se alojó en un pulmón. La semana pasada sufrió un edema pulmonar, que comprometió su metabolismo hasta llegar a su fallecimiento.