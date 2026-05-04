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    Crece la ilusión de Omar Carabalí por jugar el Mundial: “Ir a Ecuador sería maravilloso”

    El arquero nacionalizado chileno asoma como una carta para defender la camiseta de su país natal. Ya ha sostenido contactos con el DT Sebastián Beccacece.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Omar Carabalí ha sido una de las grandes figuras de la campaña de O'Higgins. Foto: @OHigginsoficial.

    Omar Carabalí definitivamente está viviendo el mejor momento de su carrera. Consolidado como titular en O’Higgins y figura en esta temporada, el arquero ecuatoriano nacionalizado chileno se ilusiona con nuevos desafíos.

    Uno de estos objetivos es jugar un Mundial y esto se puede dar anticipadamente, pues el portero aparece en el radar de la selección de su país natal, a la que defendió en el Sudamericano Sub 20 de 2017 y en el Mundial de la categoría ese mismo año.

    “Yo estoy feliz acá, concentrado en O’Higgins. Tenemos muchos partidos seguidos ahora y mi mente está 100% puesta acá. Si se da ir a Ecuador sería maravilloso, si no se da, también seguir trabajando, pero mi mente está enfocada en el club”.

    El meta fue figura en el empate 1-1 en la visita de los celestes a Deportes Limache. “Nosotros veníamos de partidos complicados y seguidos, pero la verdad es que estamos tranquilos, trabajando mucho, ahora el jueves Sudamericana y dar vuelta la página rápido”, explicó sobre su desempeño.

    De su equipo, destacó el orden defensivo para rescatar un punto de la Quinta Región. “Nos llegaron mucho porque tienen jugadores determinantes, pero el orden, estar bien posicionados nos funcionó”, explicó.

    Situación compleja

    La esperanza de Carabalí la alimentó el propio DT de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, quien manifestó su deseo de contar con el golero formado en Colo Colo. Sin embargo, también advirtió una situación reglamentaria que está en consulta.

    “Es un futbolista que en algún momento tenía esas posibilidades; había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar con Chile. Se hizo la gestión y la FIFA todavía tiene que responder si es posible o no jugar con Ecuador”, declaró el DT.

    Esto se debe a que Carabalí fue convocado a la Roja, aunque no llegó a debutar, lo que abriría una ventana para que pueda defender al elenco del Guayas.

    Hace unas semanas, el portero reconoció conversaciones con el técnico argentino sobre esta posibilidad. “La verdad es que conversé con el profe Sebastián (Becaccece) hace como 20 días. Está la posibilidad, hay temas dirigenciales y gerenciales que hay que solucionar”, manifestó.

    Más sobre:FútbolEcuadorOmar CarabalíMundial 2026Sebastián Beccacece

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