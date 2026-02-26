De no ser considerado en Colo Colo a brillar en la Libertadores: la historia de Omar Carabalí, el héroe de O’Higgins ante Bahia

O’Higgins vuelve a hacer historia en la Copa Libertadores. Después de 12 años alejado de la competencia los celestes enfrentaron la Fase 2 del torneo, instancia en la que debió enfrentar al Bahia de Brasil.

En el duelo de ida los rancagüinos supieron imponerse por 1-0 al cuadro brasileño que llegaba a este duelo como el quinto equipo más valioso del Brasileirao con una racha de 11 partidos sin derrotas en 2026, con la anotación de Francisco González en el cuarto minuto de partido.

Así, con esta ventaja mínima, el Capo viajó para intentar asegurar el paso a la siguiente instancia, pero todo comenzó mal. Un doblete de Willian José en el primer tiempo bajaba las esperanzas del cuadro nacional. Sin embargo, Arnaldo Castillo se inscribió en el marcador para poner el descuento y con ello igualar 2-2 el marcador global que llevó el cruce a los lanzamientos penales.

En esta instancia surgió la figura del portero Omar Carabalí quien consiguió parar dos lanzamientos y con ello sellar la clasificación de O’Higgins a la Fase 3, donde tendrá que medirse contra el ganador del cruce entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira.

El ritual de Carabalí

En la definición, Carabalí destacó también por su ritual. El guardameta se colocó en cuclillas dentro del arco y de espaldas a la cancha, agarró con fuerza una de las mallas del Arena Fonte Nova y empezó a rezar, y luego a darse gritos de arenga.

En cada penal, repitió una y otra vez la dinámica que incluso le significó ser amonestado por el árbitro. Más tarde, en diálogo con la transmisión oficial, el arquero destacó: “Esta es la oportunidad que estaba esperando, carajo. Es mi momento”.

“Quiero agradecer a mis compañeros. El esfuerzo, la dedicación, lo dejaron todo. Estábamos cansados, veníamos de jugar hace tres días un partido complicado y de partidos seguidos. El esfuerzo fue notable de todos, cuerpo técnico, jugadores, suplentes. Estamos muy contentos”, continuó.

Claro que para llegar a este momento de gloria Omar Carabalí debió enfrentar una serie de sucesos que forjaron su carrera en el fútbol.

Foto: @OHigginsoficial.

Los inicios

Omar Carabalí nació en Guayaquil, Ecuador, y dio sus primeros pasos en el deporte en las divisiones formativas de Independiente del Valle. Tras ello, llegó a Colo Colo en 2013 y en ese entonces asomaba como una de las grandes promesas del Cacique. “Nos ofrecieron un contrato por cuatro años, porque Omar ya está en el primer equipo y debe tener un contrato profesional. Cumple 18 años en junio de 2015. Me reuní esta semana con Juan Gutiérrez (gerente deportivo de ByN) y estamos dejando las condiciones claras. La idea es que esté por lo menos las próximas cuatro temporadas”, comentaba hace algunos años Wilson Carabalí a El Deportivo.

En esa misma oportunidad, el golero dio a conocer los motivos que lo llevaron a integrar el primer equipo. “Empecé a entrenar con ellos cuando estaba Omar Labruna. Fui a un entrenamiento y atajé tres penales: uno a Vecchio, otro a (Facundo) Coria y otro al colombiano (Juan Guillermo) Domínguez. Y ahí me vio el ‘profe’ Rambo (Marcelo Ramírez)”, reveló.

Claro que para transformarse en el portero titular, a Carabalí le hacía falta experiencia, por lo que fue enviado a préstamo, diciendo presente en San Luis de Quillota, Unión La Calera y Audax Italiano.

Otra vez en Colo Colo

En 2022 regresó a Colo Colo y debió enfrentar las críticas tras cometer un error en la Copa Libertadores contra River Plate tras ingresar desde el banco por una lesión de Brayan Cortés.

Carabalí fue a cortar un centro arrastrado con los pies y el rebote le quedó a Matías Suárez quien anotó el 0-1 parcial en la caída por 1-2 contra los Millonarios.

El apoyo en ese momento provino desde Claudio Bravo. “Esos mismos que hoy critican serán los mismos que te alabarán cuando los objetivos se cumplan. Toma aire bien profundo y sigue hacia adelante. No dudes ni un segundo de tus capacidades, Omar, pase lo que pase. Dale con todo. Un abrazo”, escribió el exportero de la Roja.

El paso para resurgir

Ya a finales de 2024 anunciaba su salida de Colo Colo. “Gracias a la maravillosa hinchada de este hermoso club por el amor demostrado en cada rincón del país. Me voy, pero me llevo en el corazón cada recuerdo y cada vivencia en este club”, compartió.

Quien le abrió la puerta entonces fue O’Higgins. En su primera temporada con los celestes Carabalí se transformó en uno de los puntos fuertes de la institución para encaminarlos al tercer puesto de la clasificación y lograr así meterse en la Copa Libertadores, recibiendo 36 goles en 34 partidos disputados.

Así, este miércoles la confianza volvió a dar frutos y Con Carabalí en el arco, O’Higgins logró avanzar a la tercera ronda de la Copa.