    Lucas Bovaglio, entre lágrimas tras la clasificación de O’Higgins: “Un día que va a quedar para siempre”

    Al entrenador del elenco de Rancagua se le vio emocionado en la conferencia de prensa posterior a la clasificación ante Bahía.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: capturas ESPN.

    O’Higgins escribió una página épica en su historia. Este miércoles eliminó de la fase 2 de la Copa Libertadores a Bahía en Brasil. El elenco de Rancagua cayó 2-1 en los 90 minutos, resultado que forzó los lanzamientos penales gracias al triunfo por la cuenta mínima en El Teniente la semana pasada. En la instancia de definición, el portero Omar Carabalí fue figura al atajar dos penales.

    Tras el partido, en la conferencia de prensa, el entrenador celeste intentó hacer un análisis de lo sucedido, pero la emoción lo desbordó y las lágrimas brotaron: “Es imposible no emocionarse, porque es muy difícil para nosotros competir contra esta clase de equipos. Siento que estuvimos a la altura, hicimos un gran partido de local, hicimos tal vez no el partido que soñábamos acá porque arrancó muy mal, pero tuvimos la capacidad y el carácter de no caernos con el segundo gol“.

    Además, tuvo palabras para el pequeño grupo de fanáticos que viajó desde Rancagua hasta el Arena Fonte Nova de Salvador: “Lo más hermoso de todo fue que no estuvimos solos. Había más de mil almas que recorrieron alrededor de 4 mil kilómetros y corrieron a la par de los jugadores y nunca se callaron. Verlos disfrutar después del partido es tremendamente conmovedor”.

    “Lo de ayer en el hotel, ese banderazo que hicieron fue realmente una caricia al alma y que hoy disfrutemos este momento y mañana u otro día emprendan el retorno a Rancagua, sepamos que formamos parte de un día que va a quedar para siempre“, cerró.

    A esperar rival

    Ahora, O’Higgins espera su próximo oponente por la fase 3 del torneo, el que saldrá del cruce entre Deportes Tolima de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela.

    La ventaja la tiene el elenco cafetalero, que la semana pasada venció por la cuenta mínima como visitante. La definición de esta llave está pactada para este jueves a las 21.30 horas de Chile.

    Cabe destacar que si los de Rancagua superan la tercera ronda, ingresarían a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En cambio, si es que quedan eliminados, jugarán la Copa Sudamericana.

