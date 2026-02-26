SUSCRÍBETE
    Épica celeste en Brasil: O’Higgins elimina al Bahia en los penales y mantiene vivo su sueño en la Copa Libertadores

    Gesta notable la de los rancagüinos, en Salvador de Bahía. Luego de un primer tiempo complicado, recibiendo un gol antes del minuto y con un dudoso penal en contra, cambió la cara en el complemento y descontó. Empatando el global, la llave se definió en la tanda, donde Omar Carabalí se erigió en la figura. Pasando a la fase 3, asegura presencia internacional (mínimo Sudamericana).

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Épica celeste en Brasil: O'Higgins elimina al Bahia en los penales. Foto: Conmebol Libertadores

    El sueño continental de O’Higgins está más vivo que nunca. Pasaron 12 años para que el cuadro de Rancagua volviera a jugar la Copa Libertadores. Ese viaje continúa. En un duelo que se hizo cuesta arriba en el inicio, supo cambiar su destino. Sacó del camino al Bahia de Brasil, como visitante, en penales, y está en la fase 3 del certamen. A diferencia de Huachipato, asegura presencia internacional para la temporada.

    El plantel celeste fue a Salvador de Bahía con ventaja de un gol, conseguida en la ida. Con intensidad y sacrificio, hizo la primera parte del trabajo. Ahora tocaba la parte más compleja: buscar la clasificación en el estadio Arena Fonte Nova, ante uno de los líderes del Brasileirao.

    No pudo partir peor el partido para los chilenos, porque encajó un gol antes del primer minuto. En rigor, el local abrió el marcador en los 19 segundos. Willian José, el mismo ariete que fuera dirigido por Manuel Pellegrini en el Betis, empató el marcador global de entrada. Anticipó al primer palo, conectando un centro bajo de Ademir. La acción tuvo una larga revisión del videoarbitraje, hasta ratificarlo.

    O’Higgins estaba arropado. El dominio del Bahia fue automático, ante una escuadra rancagüina que no podía tener la pelota y que concentraba a los 11 jugadores en su campo. Francisco González, la figura de la ida, era casi un segundo lateral. Después de un cuarto de hora sofocante, el denominado Capo de Provincia abrió una ventana y empezó a salir. El primer acercamiento fue en los 16′, en una acción de Martín Sarrafiore que no finalizó bien.

    La sensación de que podía llegar el 2-0 se notaba en el partido. Pese al trámite del encuentro, esto recién sucedió al final del lapso, teñido con la polémica. Dos minutos después de que anularan un gol a Erick Pulga, por una clara posición adelantada, el discreto árbitro argentino Maximiliano Ramírez sanciona un penal más que discutible a favor del local. Ejecutó Willian José y el golero Carabalí contuvo, sin embargo le quedó el rebote y el mismo delantero hizo el segundo.

    El primer periodo terminó con los ánimos caldeados, ayudado por el flojo manejo del colegiado. Habían cuentas pendientes de la ida, en El Teniente.

    La épica celeste en Brasil

    La eliminatoria estaba complicada para Bovaglio y compañía, de cara al segundo tiempo. Sin embargo, el control ejercido por el Bahia se fue extraviando y O’Higgins se animó. Tanto así que llegó al descuento. El paraguayo-chileno Arnaldo Castillo revivió las opciones celestes anotando el 2-1 en los 54′. El 9 definió con el arco a su merced, luego de que Sarrafiore cruzara el balón. La definición no fue muy fina, pero era efectiva. Un robo de pelota cerca del área contraria finalizó en el descuento. El partido fue otro.

    Con el global igualado, la serie se estaba estirando hacia la tanda de los penales. La posesión era inútil para la escuadra dirigida por Rogério Ceni. La claridad y precisión del primer tiempo se redujo considerablemente. Se le fueron perdiendo los papeles. Mientras, O’Higgins se metió en el encuentro jugando con la desesperación y apuro del local. El único pero que asomaba en la vereda de los nacionales era la respuesta física hacia la recta final. Bovaglio hizo ingresar a Schamine, Yáñez y Vecino.

    Con dos tiempos muy distintos, los celestes evidenciaron una mejoría notoria y supieron competir. Lo que parecía dudoso tras los 45′ iniciales, terminó sucediendo: el clasificado iba a definirse en la tanda de los penales. En esa instancia, la precisión estuvo del lado de los chilenos. Ganaron 4-3. La estrella fue Omar Carabalí, atajando dos remates (el segundo, al ícono Everton Ribeiro). Hasta fue amonestado por el rito que demoraba el proceso. Pero daba lo mismo. Clasificó.

    De esta manera, O’Higgins enfrentará al vencedor de la llave entre Deportivo Táchira y Deportes Tolima, por un puesto en la fase grupal. Si pierde en la próxima instancia, entrará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Rancagua está de fiesta.

