Champions League: Vinícius Junior se sale con la suya y sella el triunfo de Real Madrid sobre Benfica para meterse en octavos

Real Madrid está otra vez en octavos de la Champions League. El más ganador del torneo tuvo que esforzarse al máximo para derrotar al enconado Benfica. Victoria de 2-1 con gol de Vinícius Junior, quien protagonizó una compleja polémica en la ida.

Pero la desventaja de la ida de ninguna manera desmoralizó a los lusitanos. Al contrario, porque el primer cuarto de hora de partido, el club lisboeta fue dueño de la pelota y de las acciones de peligro. El mediocampo de los visitantes ganaba todos los duelos y la rapidez de su ofensiva era peligro constante.

A los 5 minutos, Barreiro peinó una pelota paralela a la banda y Thibaut Courtois estuvo atento para atajar en la línea. En la siguiente, Rafa Silva se sacó a su marca y remató directo, pero su remate salió blando a las manos del golero belga.

En ese contexto, de ninguna forma extrañó que los lusos abrieran la cuenta. A los 14’, el griego Vangelis Pavlidis ganó la banda a Álvaro Carreras, centró al medio y Asencio obligó a una gran parada de Courtois. En el rebote, Rafa Silva lograba el 1-0.

Sin embargo, la capacidad de las individualidades del equipo hispano aparece en los momentos precisos. La ventaja lusa solo duró un par de minutos, Federico Valverde ganó línea de fondo en la derecha y centró atrás para que el galo Auréliene Tchouaméni pusiera el 1-1 para ponerse otra vez arriba en el global.

Conquista que tampoco amilanó a los dirigidos de José Mourinho, quien tuvo que ver el duelo desde las tribunas. Trataron de seguir en control del duelo, aunque se encontraron con el orden de los blancos.

Pasada la media hora, un desaparecido Vinícius Junior -muy silbado por los hinchas de Benfica- consiguió desbordar por primera vez. Su centro cayó en la cabeza de Valverde y, tras una serie de rebotes, el turco Arda Güler pudo dar con el arco. Pese a ello, la cifra fue anulada desde el VAR, por posición de adelanto.

Antes de que acabara la primera etapa, el colombiano Richard Ríos (uno de los mejores de Os Encarnados) probó a Courtois con un potente remate, pero el correcto meta del Madrid reaccionó con seguridad.

En la segunda etapa, la mínima diferencia en la serie puso cierta incertidumbre al desenlace. Y aunque el notable de la visita sintió el desgaste, de todas maneras, el partido se tornó de ida y vuelta.

Trent Alexander-Arnold tuvo un remate rasante que se fue junto al palo, pero las Águilas respondieron con un tiro a tres dedos de Rafa Silva que dio en el horizontal, después de rozar a un rival.

A diez minutos del final, un pase en profundidad de Valverde dejó solo a Vinícius Junior, quien definió al segundo palo de Anatoli Trubin, sobre la marca de Nicolás Otamendi para el 2-1 que selló la serie.

El Madrid está en octavos y, en el sorteo que se realiza el 27 de febrero, solo tiene dos opciones de rival: Sporting de Portugal o Manchester City, rival repetido en las últimas ediciones.

Avanza el campeón

Paris Saint-Germain accedió con muchos apuros a la ronda de octavos. El equipo de Luis Enrique había ganado 3-2 en la ida disputada en Mónaco, pero los monegascos llevaron al monarca a límite en la Ciudad Luz y solo pudo empatar 2-2. En la serie de los mejores 16 equipos enfrentará a Barcelona o Chelsea.

En Italia, Atalanta de Bérgamo goleó 4-1 a Borussia Dortmund para avanzar a octavos con un global de 4-3. En la próxima ronda, los nerazzurri se medirán a Arsenal o Bayern Múnich.

La sorpresa la dio Galatasaray de Turquía. A pesar de su derrota de 3-2 en casa de la Juventus, en tiempo agregado, el equipo euroasiático clasificó con un acumulado de 7-5 y ahora se verá las caras con Liverpool o Tottenham.