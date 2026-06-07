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    Política

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    La presidenta del Partido Socialista apuntó que "no autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido".

    Por 
    Javiera Ortiz
    En la imagen, la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, reconoció como un “error” la distribución de unos folletos, elaborados por militantes de su colectividad, en contra del proyecto de Reconstrucción Nacional y en los que acusan al Presidente José Antonio Kast de mentir.

    “El folleto: no autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido. Se lo hice saber ayer al ministro del Interior. Reconocemos el error”, sostuvo este domingo a través de X.

    Aun así, la timonel del PS sostuvo que “ojalá la derecha no se asile en un pretexto para insistir en la mala reforma, en los recortes y en la de la acusación constitucional (contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau). Como dijo el Presidente en la cuenta pública, Chile se construye entre todos. Que así sea”.

    Fue el pasado sábado que el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, cuestionó duramente al Partido Socialista por los panfletos que distorsionaron la imagen del Mandatario junto al enunciado "“Kast miente”.

    “La crítica política es legitima y bienvenida, utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática”, escribió Alvarado en sus redes.

    En el marco de la polémica, se conoció un video, protagonizado por Vodanovic y otros militantes, en el que anunciaban la repartición de los folletos el día 13 de junio. Además, la senadora señaló que estaban preparando la distribución de los panfletos a diferentes regiones del país.

    “Queremos informarle a toda la ciudadanía lo que propone esta mega reforma, cómo se rebajan los ingresos del país y finalmente se va a hacer poca la plata para cubrir la salud, la educación, por eso estamos defendiendo en el congreso, pero también informando a la gente”, sostuvo en el registro la timonel del PS.

    Con todo, la bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó, mediante un oficio, al Servicio Electoral (Servel) fiscalizar el eventual uso de recursos públicos en una propaganda impresa del PS contra el Presidente.

    Lee también:

    Más sobre:Paulina VodanovicJosé Antonio KastPartido SocialistaClaudio AlvaradoPanfletos

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