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    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%

    El sondeo también muestra una mejora en la percepción del manejo de la emergencia y un alza en la evaluación positiva del proyecto de Ley de Reconstrucción.

    Por 
    Felipe Rivera
    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47% MARIO TELLEZ

    La aprobación del Presidente José Antonio Kast revirtió su tendencia a la baja y registró un repunte en la última Agenda Criteria tras la Cuenta Pública, correspondiente al 7 de junio.

    Según el sondeo, el respaldo al Mandatario subió cuatro puntos respecto de la medición anterior y llegó a 40%, mientras que su desaprobación cayó seis puntos, ubicándose en 47%.

    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%

    Situación de emergencia

    La encuesta también muestra un cambio en la evaluación ciudadana sobre el manejo de la “situación de emergencia”, concepto utilizado por el gobierno para referirse al escenario que enfrenta el país en distintas áreas.

    En esta medición, quienes consideran correcto el rumbo del Ejecutivo aumentaron seis puntos y llegaron a 40%, mientras que quienes lo evalúan como incorrecto bajaron en la misma proporción, también hasta 40%.

    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%

    Seguridad y atributos de gestión

    La mejora también se observa en los atributos de gestión del Presidente. La capacidad para “dar seguridad al país” subió siete puntos y llegó a 50%, mientras que la percepción de que el gobierno “sabe cómo enfrentar la delincuencia” aumentó seis puntos y alcanzó el 44%. Entre las dimensiones mejor evaluadas aparece la capacidad para hacer crecer la economía, con 56%.

    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%

    En materia de seguridad, aunque todavía predomina la idea de que el gobierno no tiene un plan claro y está improvisando, esa percepción bajó desde 45% a 39%. A la vez, quienes creen que el Ejecutivo tiene una estrategia definida en esta área aumentaron de 12% a 22%.

    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%

    Ley de Reconstrucción Nacional

    Respecto del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, la percepción positiva también registró un alza. Un 45% considera que sus efectos serán más bien positivos para el país, ocho puntos más que en la medición anterior. En tanto, la percepción negativa cayó cinco puntos y llegó a 29%.

    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%

    Pese a ese avance, sigue predominando la idea de que la iniciativa favorece principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos. Un 45% adhiere a esa visión, aunque la cifra bajó dos puntos respecto de la semana anterior. En paralelo, aumentó a 38% el grupo que considera que la ley apunta principalmente a favorecer la creación de empleo para la población general.

    Prioridades de la Cuenta Pública

    La encuesta también midió las prioridades ciudadanas frente a los anuncios de la Cuenta Pública. El “Plan de intervención intensiva en 50 barrios críticos en seguridad” aparece como la propuesta más valorada, con 40% de las menciones.

    Le siguen el subsidio a la vivienda para la clase media, con 34%, y la idea de quitar beneficios sociales a personas que cometan delitos o incivilidades, con 31%.

    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%

    Registro Nacional de Vándalos

    La encuesta también muestra un respaldo mayoritario a la creación de un Registro Nacional de Vándalos. Según Criteria, un 62% apoya la medida bajo la condición de que quienes sean incorporados a ese registro pierdan el acceso a ayudas estatales.

    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%

    Responsabilidades anteriores

    Finalmente, frente al escenario actual del país, un 38% atribuye la principal responsabilidad al gobierno anterior de Gabriel Boric, mientras que un 20% responsabiliza directamente a la administración de José Antonio Kast. Otro 23% considera que ambos gobiernos comparten responsabilidad.

    Criteria: aprobación de Kast repunta a 40% y desaprobación baja a 47%

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    Más sobre:CriteriaJosé Antonio KastGabriel BoricRegistro nacional de vandalosLey de reconstrucción nacionalSeguridadAtributos

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