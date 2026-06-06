Kast condena hechos de violencia en manifestaciones y afirma que “no hay que destruir para cambiar la nación”

En el marco de su gira por las regiones de Arica y Antofagasta, el Presidente José Antonio Kast condenó este sábado los hechos de violencia a días de una serie de manifestaciones en contra de los recortes presupuestarios anunciados por su administración.

En la ceremonia de inauguración del parque El Alto, el Presidente fue categórico y sostuvo que no es necesario destruir para expresar demandas o impulsar cambios políticos.

“¿Qué sentido tiene destruir y sacar toda la rabia destruyendo algo porque no le gusta a un presidente o al otro presidente? Es lo mismo que le he dicho a los jóvenes, ¿qué sentido tiene ir a destruir la Alameda? Tener que pedirle a la fuerza pública que se esfuerce en despejar la alameda, ¿para qué? Si ellos pueden levantar la voz cualquier día", sostuvo el Mandatario.

“Pueden ir a La Moneda a entregar todos los días una solicitud. Pueden hacerlo en paz. No hay que destruir para cambiar la nación. No hay que destruir", agregó Kast.

El Mandatario apuntó, además, que “la destrucción no solamente es material, también es verbal y también es en las redes sociales. No caigamos en eso. No caigamos en destruir nuestra patria. A mí me ha tocado, aquí también me tocó la violencia".

El Presidente vinculó esos episodios con la necesidad de dar una señal clara frente a la violencia y el crimen organizado en la zona norte del país. “Ustedes sufren todos los días con el crimen organizado. Todos los días sufren con personas que no respetan”, sostuvo ante los asistentes.

En ese sentido, Kast definió los desafíos principales mencionando como problemas prioritarios la inmigración irregular y el contrabando. Además, planteó que el objetivo de su gobierno será volver a proyectar la ciudad como una zona “segura y con mayor inversión”.