Bancada del Frente Amplio oficia a la TGR por denuncias de vaciamiento de cuentas de deudores del CAE

La bancada de diputados del Frente Amplio presentó un oficio dirigido a la Tesorería General de la República (TGR) tras conocer denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), quienes acusan el retiro de la totalidad de sus fondos desde cuentas bancarias en el marco de procesos de cobro.

Según la colectividad, los testimonios apuntan a embargos o retenciones que habrían afectado incluso a personas con remuneraciones menores a los montos que habían sido anunciados públicamente para este tipo de procedimientos. Por ello, solicitaron a la TGR informar los criterios utilizados para definir a los deudores sujetos a estas medidas.

En el oficio, presentado este sábado, la bancada pidió conocer los tramos de ingreso considerados para aplicar embargos o retenciones, y si estos se limitaron efectivamente a personas con ingresos superiores a $5 millones mensuales, como se habría señalado públicamente. Además, solicitaron antecedentes sobre la existencia de mecanismos de protección para evitar que ingresos mínimos sean afectados por estas acciones.

La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, criticó el proceso de cobro iniciado por la Tesorería y apuntó contra el Gobierno. “Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días”, señaló.

Schneider agregó que “más de la mitad de las y los deudores del CAE gana menos de 750 mil pesos”, por lo que afirmó que como bancada buscarán fiscalizar el proceso. “No vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades”, sostuvo.

26-01-2025 Emilia Schneider, Diputada electa - Desde la redacción, La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se adhirió a los cuestionamientos y lanzó un dardo en contra del Ejecutivo.

“Las denuncias de que la Tesorería está sacando todo el dinero de las cuentas de personas con deuda del CAE son gravísimas. La misma semana en que rechazan levantar el secreto bancario para perseguir la plata del crimen organizado, dejan sin un peso a quienes menos tienen. El clasismo de este gobierno no solo es evidente: es inmoral”, lanzó.

“Estamos siguiendo muy de cerca el tema. Nuestras diputadas han fiscalizado y presentado proyectos. Y estamos evaluando nuevas acciones de protección a los deudores”, agregó Martínez consultada por La Tercera.

11 -05-2026 CONSTANZA MARTINEZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Desde el Frente Amplio también recordaron que en abril las diputadas Emilia Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans presentaron un proyecto de ley para aliviar el cobro a deudores del CAE, incorporando criterios asociados a la capacidad de pago de las personas, sus ingresos y gastos.

La propuesta busca establecer un umbral de protección para los deudores con ingresos mensuales menores a $1,5 millones, evitando que sean objeto de embargos. También plantea que los procesos de cobranza consideren la situación económica de cada persona y no solo el total de la deuda pendiente.