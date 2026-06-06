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    Bachelet suma paso por Estambul en su cruzada por la Secretaría General de la ONU y apunta a la protección ambiental

    La exmandataria chilena continúa su periplo internacional en la búsqueda de apoyos para encabezar Naciones Unidas, que recientemente la tuvo en Beijing, donde se reunió con el vicepresidente y el canciller chinos. Previamente, fue recibida en París por el líder francés, Emmanuel Macron.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    La expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la expresidenta Michelle Bachelet participó este sábado en el Zero Waste Forum de Estambul, en Turquía. Esto, en medio de su cruzada por la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), para suceder a António Guterres.

    La otrora dos veces jefa de Estado compartió su experiencia en dicho foro con una publicación en sus redes sociales.

    “Hoy participé en Estambul en el Zero Waste Forum, donde compartí una convicción fundamental: la protección ambiental y el desarrollo económico pueden y deben avanzar juntos”, escribió en su cuenta de Instagram.

    Bachelet además planteó que “la experiencia de muchos países del sur global demuestra que la acción climática, las energías renovables, la movilidad limpia y la reducción de residuos pueden mejorar la vida de las personas, generar oportunidades y fortalecer la resiliencia”.

    Al cierre de su mensaje, la también ex alta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU apuntó que “la protección ambiental no es la recompensa al final del camino: es el camino mismo”.

    El paso de la exmandataria por Estambul sucede luego de su visita a Beijing, donde se reunió con el vicepresidente, Han Zheng, y el canciller, Wang Yi.

    Dichos encuentros, eso sí, no descartan que la chilena mantenga entre sus planes tener próximamente un encuentro con el líder chino, Xi Jinping. Esto, en su esfuerzo por reunirse con los líderes de los cinco estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que poseen poder de veto. Ese grupo además lo integran Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia.

    En su despliegue previo por París, Bachelet ya concretó la primera de estas reuniones, al ser recibida por el líder francés, Emmanuel Macron. Y espera en un futuro cercano hacer lo mismo con Donald Trump, Keir Starmer y Vladimir Putin.

    Más sobre:Michelle BacheletTurquíaEstambulMedio ambienteONUNaciones Unidas

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