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    Política

    Las claves de la gira del Presidente Kast por el norte: visita a la frontera y expectación por anuncios en materia migratoria

    Tras concluir su primer día en Arica, el Presidente se prepara para el plato fuerte de su visita al norte del país que se desarrollará este domingo: la visita a la frontera para inspeccionar las obras del gobierno en el combate a la migración irregular. Todo esto, a solo tres días de que se cumpla el plazo de 90 días que se autoimpuso el gobierno para ampliar de tres a 30 kilómetros de zanja en la zona norteña.

    Por 
    Helen Mora, desde Arica
    Presidente José Antonia Kast inaugura Parque El Alto en la ciudad de Arica. La construcción del parque fue financiado por el gobierno regional. Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

    Luego de participar de una actividad de reforestación en Renca, a eso del mediodía de este sábado, el Presidente José Antonio Kast ya se encontraba sobre el avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para comenzar su nueva gira de tres días por la Macrozona norte del país.

    Su visita -que se desarrollará en las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta- contempla ocho actividades vinculadas a infraestructura urbana, patrimonio histórico, soberanía y seguridad fronteriza, diálogo ciudadano, minería, energía e inversión estratégica.

    Con esa hoja de ruta, el Presidente comenzó su periplo con la inauguración del parque El Alto en Arica, instancia que fue valorada por las autoridades asistentes, pero que no estuvo exenta de críticas.

    En concreto, el jefe de la bancada de los diputados DC, Jorge Díaz, que llegó a participar del evento, reprochó que parecía “contradictorio” que el Presidente estuviera “entregando esta obra cuando su mandato es reducir los recursos para que este tipo de obras sigan existiendo”.

    Ese no fue el único reparo, eso sí. Otros parlamentarios representantes de la zona hicieron hincapié en que aún no se ven resultados suficientes en la gestión del gobierno para el combate de la migración irregular.

    Por ejemplo, el diputado Luis Malla (PL) señaló que el gobierno debería avanzar en la implementación de un corredor humanitario para obtener avances en la materia. “Necesitamos planes aterrizados, no como el plan retorno, que es un saludo a la bandera”. Asimismo, el senador Vlado Mirosevic (PL) apuntó que con “la zanja no basta”.

    En tanto, desde el oficialismo, la diputada Stephanie Jeldres (republicana) defendió que contar con la presencia del Presidente “es un honor” y que el plan Escudo Fronterizo “es mucho más que la zanja” y que se ha avanzado en la disminución de ingresos irregulares al país.

    Otra voz que acaparó los micrófonos de la prensa fue la del alcalde de Arica, Orlando Vargas (ind.), dado que, en la antesala de la llegada del Presidente a la comuna, fue muy crítico. Sin embargo, esta jornada matizó sus reparos y adelantó que este domingo sostendrá una reunión con Kast y ahí le solicitará apoyo en infraestructura crítica y conectividad.

    Nuevo llamado a la unidad de Kast

    Luego de que las autoridades de la zona dieran sus declaraciones, llegó el momento de que el Jefe de Estado entregara su alocución a los presentes. El tema más destacado, tanto de su gira como del discurso, era claro: el trabajo del gobierno para combatir la migración irregular.

    De todas formas, destinó unos segundos para agradecer la presencia de los parlamentarios, llamar a la unidad para trabajar en materia migratoria y condenar la violencia en el país, recordando así, el episodio de agresión que tuvo hace unos años en Iquique.

    “Quiero agradecerle a cada uno de los ministros que estuvo ayer aquí conversando con las autoridades locales y hacerle un reconocimiento a nuestros senadores (...) y me detengo un segundo en el proyecto Arica 100, porque no he visto a nadie más perseverante que al exdiputado Lee, actual senador, porque sacó un proyecto de acuerdo cuando era diputado y apenas llegó al Senado, lo volvió a instalar y lo volvió a sacar con el apoyo del resto de los senadores, pero ahí fijó una ruta, una ruta que es compartida porque levanta la voz no por un sector político, levanta la voz por Arica. Eso es lo que yo reconozco, no somos de la misma línea, somos de la misma línea política, pero no somos de los mismos partidos”, dijo.

    En esa línea, dirigiéndose a los parlamentarios, añadió: “Podemos tener diferencias, vamos a tener diferencias, es normal, pero en estas cosas tenemos que unirnos, en la protección de nuestras fronteras tenemos que unirnos, y es un desafío que viene por años”.

    Por último, acotó: “No caigamos en destruir nuestra patria. A mí me ha tocado, aquí también me tocó la violencia, así como me tocó en Iquique. ¿Y sacaron algo? Nada, nada (...) así como yo fui agredido físicamente en la Universidad de Iquique, también me invitaron a hacerlo acá en Arica. Y alguien me decía, ‘no vayas a Arica porque va a pasar lo mismo’. Y voy a ir, y voy a ir, una y otra vez. Cuando alguien quiera amedrentarnos, ahí vamos a estar".

    Visita a la zanja y anuncio en materia migratoria

    Con todo, posterior a la inauguración del parque, el Presidente asistió a la alegoría del Morro de Arica para concluir su primer día por la zona y prepararse para el plato fuerte del viaje que se desarrollará este domingo: la visita a la zanja ubicada en el complejo fronterizo de Chacalluta para inspeccionar los avances de las obras y entregar una declaración a la prensa.

    Todo esto, a solo tres días de que se cumpla el plazo de 90 días que se autoimpuso el gobierno para ampliar de tres a 30 kilómetros de zanja en Arica.

    No solo eso, más tarde -cerca de las 19.00 horas- encabezará una nueva edición de Presidente Presente, instancia en que los vecinos de la zona podrán hacerle preguntas al Mandatario.

    Allí se espera también la participación del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien durante las últimas horas ha tenido su propio despliegue por la zona.

    Además, para esa instancia, según señalaron fuentes de gobierno, se esperan anuncios en materia migratoria.

    Luces de ello dio la diputada Jeldres, que ante la prensa afirmó: “Mañana va a haber una firma de proyecto de ley que prontamente va a entrar al Congreso y viene a reforzar el Escudo Fronterizo”.

    Más sobre:José Antonio KastFronteraMigraciónZanjaArica

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