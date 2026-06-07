Parlamentarios presionan al Registro Civil por error en la entrega de cédulas de identidad

Parlamentarios de distintos sectores solicitaron explicaciones al Registro Civil luego de que se conociera la entrega errónea de cédulas de identidad con residencia definitiva a migrantes que no cumplían los requisitos para obtener ese documento.

El caso fue revelado por el medio Ciper, que informó que, entre 2024 y 2025 solicitantes de refugio, que solo podían permanecer de manera temporal en Chile, recibieron cédulas asociadas a residencia definitiva por cinco años. Según el Registro Civil, se detectaron 14 mil registros de datos con inconsistencias en el flujo informático, aunque la institución sostuvo que esa cifra no equivale necesariamente al total de documentos emitidos con errores.

Desde la comisión de Gobierno Interior, diputados republicanos anunciaron que citarán al actual director del Registro Civil, Omar Morales, y al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, para que expliquen lo ocurrido y se determinen eventuales responsabilidades administrativas.

“Hoy supimos de una descoordinación histórica, escandalosa entre el Servicio de Registro Civil y el de Migración ocurrida el año 2025”, señaló el diputado republicano Felipe Ross, integrante de la comisión. El parlamentario agregó que buscarán aclarar “exactamente qué fue lo que ocurrió y quiénes son los responsables administrativos de este escándalo”.

En la misma línea, el diputado Alejandro Riquelme calificó la situación como “totalmente inadmisible” y cuestionó el impacto que este error pudo tener sobre migrantes que sí cumplen con los requisitos. “¿Qué ocurre con aquellos migrantes que esperaron por años para que se les dé residencia definitiva y que sí cumplen con los requisitos? Y lo que es peor, no son 100 o 200 los casos de errores, sino 14.000”, afirmó.

El diputado Álvaro Carter también apuntó contra el Registro Civil y pidió que se informen los sumarios correspondientes. “Nos parece imperdonable este craso error por parte del Registro Civil en la época de Gabriel Boric. 14.000 inmigrantes que no debían recibir una cédula de identidad la recibieron”, sostuvo.

Parlamentarios presionan al Registro Civil por error en la entrega de cédulas de identidad. En la imagen, el diputado Álvaro Carter.

Por su parte, la diputada de Renovación Nacional Claudia Mora, quien también integra la comisión, advirtió que “esto puede significar un inconveniente importante para el ordenamiento administrativo de nuestro país e, incluso, un problema de seguridad”.

La parlamentaria añadió que solicitará invitar al presidente de BancoEstado para “tener certeza de que las personas que accedieron de manera irregular a una cédula no hicieron lo mismo con una CuentaRUT que pudiese estar siendo usada para recibir dineros de dudosa procedencia”.

Críticas desde el Congreso

Desde el oficialismo, el diputado socialista César Valenzuela anunció que solicitará al Registro Civil todos los antecedentes del caso para conocer la magnitud del problema. “Que el Registro Civil haya entregado cédula de identidad definitiva a migrantes que no cumplen con los requisitos es gravísimo”, señaló. Además, afirmó que pedirá revisar cómo se han hecho valer las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Parlamentarios presionan al Registro Civil por error en la entrega de cédulas de identidad. En la imagen, el diputado César Valenzuela. Dedvi Missene

El diputado liberal Luis Malla también calificó el hecho como grave y llamó a bloquear los documentos afectados. “Lo primero que hay que hacer es bloquear esa cédula de identidad. Si es que ya no se han bloqueado, por favor háganlo”, dijo. Además, pidió “buscar las responsabilidades” administrativas, sin importar si los hechos corresponden al gobierno anterior o al actual.

Desde la UDI, el diputado Daniel Lilayu anunció que oficiará al Ministerio de Justicia para solicitar todos los antecedentes. “No es aceptable que durante meses se hayan entregado documentos asociados a residencia definitiva a personas que no cumplían con los requisitos establecidos por la ley”, señaló. A su juicio, este tipo de situaciones “debilita la confianza en las instituciones” y exige “respuestas claras, responsables identificados y medidas concretas”.

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, sostuvo que el caso es grave porque una cédula con residencia definitiva permite acceder a beneficios, visas laborales y otros trámites. Por eso, planteó que los documentos deben ser bloqueados de inmediato y pidió sanciones contra quienes no advirtieron oportunamente el problema.

Parlamentarios presionan al Registro Civil por error en la entrega de cédulas de identidad. En la imagen, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz.

El diputado independiente Roberto Arroyo también cuestionó que el caso sea tratado solo como un error administrativo y apuntó a eventuales responsabilidades políticas. “Estamos hablando de miles de documentos entregados incorrectamente durante meses en una materia tan sensible como la migración. Si hubo advertencias y aun así no se actuó, entonces aquí hay responsabilidades políticas que deben asumirse”, afirmó.

La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, Danisa Astudillo (PS), también anunció que citará al director del Registro Civil. “ Vamos a citar al director de Registro Civil para que nos explique la gravedad y la profundidad de este error ”, señaló, advirtiendo que el tema ocurre mientras se tramitan proyectos vinculados a expulsión y control migratorio.

Parlamentarios presionan al Registro Civil por error en la entrega de cédulas de identidad. En la imagen, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, Danisa Astudillo (PS). Dedvi Missene

Las explicaciones del Registro Civil

El Registro Civil explicó que el problema se produjo durante la implementación de una actualización de seguridad, tecnología y software iniciada en diciembre de 2024, que implicó un proceso de homologación de bases de datos con el Servicio Nacional de Migraciones. Según la institución, en ese cruce técnico se detectaron incongruencias en la interoperabilidad de la información.

El servicio aseguró que activó protocolos de contingencia, bloqueó los documentos identificados con incidencias de datos y notificó a las personas afectadas mediante cartas certificadas para que realizaran un nuevo trámite. Además, sostuvo que el sistema se encuentra actualmente normalizado y que se aplicaron cambios informáticos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.