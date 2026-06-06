Registro Civil bloquea documentos entregados por error a migrantes entre 2024 y 2025

Ante entregas erróneas de cédulas de identidad entre 2024 y 2025: Registro Civil recalca normalización de su sistema

Luego de que se dieran a conocer errores de datos que derivaron en entregas equivocadas de cédulas de identidad a migrantes durante seis meses, el Servicio de Registro Civil recalcó que su sistema ya se encuentra completamente normalizado.

El comunicado de la institución se da tras un reportaje de CIPER donde se informó que, entre 2024 y 2025, el registro suministró documentos a migrantes que no reunían los requisitos necesarios . En concreto, los solicitantes de refugio solo podían permanecer de forma temporal en Chile y recibieron cédulas con residencia definitiva por cinco años.

De acuerdo con el citado medio, Luis Thayer, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), envió al menos tres oficios alertando esta circunstancia al Registro Civil y a la Subsecretaría de Justicia. Durante marzo del 2025, Thayer notificó una detección de tres migrantes con residencia temporal, que habían obtenido cédulas con residencia definitiva de manera irregular. La respuesta del registro sobre los antecedentes llegó 43 días después, tras reuniones entre los equipos de las ambas instituciones.

¿Qué dice el Registro Civil?

Desde el servicio público contextualizaron los hechos en la implementación del sistema de identificación, con una actualización de seguridad, tecnológica y de software, iniciada en diciembre de 2024.

“Conllevó un complejo proceso de homologación de bases de datos con el Sermig. Fue precisamente en este cruce técnico donde se detectaron incongruencias en la interoperabilidad de la información (específicamente en los números de CODEX de extranjero), situación que fue reportada de inmediato al Sermig para la adopción de medidas correctivas”, detallaron.

Ocurrieron 14 mil registros de datos con inconsistencias en flujo informático , pero, de acuerdo con el registro, esa cifra no coincide con las entregas erradas de documentos. “La incidencia detectada en el periodo de transición (entre diciembre de 2024 y mayo de 2025) generó alertas en el procesamiento de la información de residencia temporal y definitiva, pero no una emisión masiva e indiscriminada de documentos validados”, afirmaron.

Con respecto a la cantidad de cédulas incorrectas suministradas, desde CIPER informaron que el Registro Civil no reveló la cantidad exacta con fallas por “razones de seguridad”.

De esta forma, en el servicio comunicaron que los protocolos de contingencia se activaron de inmediato, con un bloqueo definitivo en los sistemas a los documentos identificados con incidencias de datos. Esto último invalidó e inhabilitó a las cédulas para trámites públicos o privados.

Por último, el registro señaló que procedieron a contactar “proactivamente a cada uno de los ciudadanos mediante cartas certificadas para notificarles la invalidez del documento e instruirles la realización de un nuevo trámite”. Sobre este punto también enfatizaron que el sistema está completamente normalizado en la actualidad, y que se aplicaron los cambios informáticos necesarios para impedir la repetición de una situación así.