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    “Es algo inaudito”: el descargo del párroco de Iglesia afectada por tiroteo en Rancagua

    El templo donde ocurrieron los hechos retomó sus actividades eclesiásticas durante la mañana de este sábado, con dos bautizos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Rancagua, 6 de junio 2026 Balacera al interior de Parroquia Divino Maestro de Rancagua En la foto el Cristian Giadach, Párroco parroquia Divino Maestro Jorge Loyola/Aton Chile JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    Cristián Giadach, párroco de la Iglesia “El Divino Maestro”, llamó a analizar la realidad del país, luego del tiroteo ocurrido durante la noche del pasado viernes en un templo de la comuna Rancagua, ubicada en la Región de O´Higgins.

    “Que antisociales entren al templo y percuten disparos dentro de él es algo inaudito, nunca antes visto, y que nos tiene que llevar a reflexionar”, sostuvo el religioso en conversación con Teletrece.

    Las declaraciones de Giadach se enmarcan en el tiroteo ocurrido al rededor de las 20 horas de este pasado 5 de junio, con cerca de 50 personas presentes en la Iglesia. En ese mismo lugar se había velado a una mujer que había sido asesinada en el centro de Rancagua.

    “La familia obviamente quiso venir a rezar por ella, quiso venir a la misa, a tener un poco de paz luego de ver a su madre, a su familiar que había sido baleada, que había muerto trágicamente”, explicó el párroco de la Iglesia ubicada en el sector poniente de la comuna. Asimismo, durante esa eucaristía se encontraban rezando por el Sagrado Corazón y celebrando los 30 años de un cura de la parroquia.

    Luego de la ceremonia, los feligreses y sacerdotes se encontraban comiendo torta para festejar el aniversario del sacerdote, cuando el hijo de la mujer que había fallecido entró al templo huyendo de dos sujetos que ingresaron con la intención de agredirlo con disparos.

    Fue solamente en contra de él, y a él lo persiguieron, entonces ciertamente era a él a quien querían asesinar. Lo iban a acribillar, si vaciaron ambas armas”, señaló Giadach.

    Es en este escenario que el hombre corrió y logró esconderse tras una puerta, que uno de los antisociales intentó derribar con patadas y cinco disparos. Al vaciar su pistola, el agresor se retiró del templo, según comentó el párroco.

    Con dos lesiones en su muslo y en el tobillo, la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Rancagua, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

    Rancagua, 6 de junio 2026 Balacera al interior de Parroquia Divino Maestro de Rancagua Jorge Loyola/Aton Chile JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    La cobertura del citado medio mostró impactos de bala que atravesaron algunos asientos del templo, además de un mantel y la mentada puerta. “Estos literalmente son los testigos silenciosos de un hecho terrible en esta Iglesia que consterna a una comunidad, que nos lleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo, qué valores tenemos, cómo llegamos a esto”, afirmó el sacerdote.

    En esta línea, hizo un llamado a las autoridades para construir un país más seguro. “Incluso en tiempos de guerra ni siquiera los enemigos entraban a la Iglesia, porque se entendía que el templo es un lugar de oración, de paz. Entonces, ¿A qué estamos llegando?“, enfatizó.

    Durante la jornada de este sábado 6 de junio continúan las actividades en “El Divino Maestro” pese a los impactos de balas visibles, con dos bautizos en la mañana y una actividad a las 12.

    “Nuestra mirada como iglesia también es una mirada de esperanza, que esto nos remezca, nos conmueva, para poder actuar de otra forma, para poder decir construyamos una sociedad mejor y sigamos adelante”, subrayó Giadach.

    Rancagua, 6 de junio 2026 Balacera al interior de Parroquia Divino Maestro de Rancagua En la foto el Cristian Giadach, Párroco parroquia Divino Maestro Jorge Loyola/Aton Chile JORGE LOYOLA/ATON CHILE

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