Robo a domicilio de adulta mayor en El Bosque: los delincuentes la intimidaron en el proceso

Un grupo de individuos con rostro descubierto ingresaron a robar a un domicilio en la comuna El Bosque, ubicada en la Región Metropolitana. Durante la sustracción, los antisociales intimidaron a una mujer de 68 años.

En concreto, una cantidad indeterminada de sujetos portando armas ingresaron a un domicilio en la calle 18 de Septiembre, cerca de las 22:00 horas del viernes 5 de junio. Allí intimidaron a la dueña de casa, una adulta mayor, a quien le sustrajeron diversos artículos eléctricos y joyas, para luego fugarse en una dirección desconocida .

Desde Carabineros se contactó a Fiscalía para determinar qué organismo investigará.

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