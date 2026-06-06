Robo a domicilio de adulta mayor en El Bosque: los delincuentes la intimidaron en el proceso
Los sujetos alcanzaron a sustraer artículos eléctricos y joyas, antes de escaparse en una dirección desconocida.
Un grupo de individuos con rostro descubierto ingresaron a robar a un domicilio en la comuna El Bosque, ubicada en la Región Metropolitana. Durante la sustracción, los antisociales intimidaron a una mujer de 68 años.
En concreto, una cantidad indeterminada de sujetos portando armas ingresaron a un domicilio en la calle 18 de Septiembre, cerca de las 22:00 horas del viernes 5 de junio. Allí intimidaron a la dueña de casa, una adulta mayor, a quien le sustrajeron diversos artículos eléctricos y joyas, para luego fugarse en una dirección desconocida.
Desde Carabineros se contactó a Fiscalía para determinar qué organismo investigará.
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