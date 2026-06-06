Contraloría oficia al SII por resolución que permite pago de IVA a sitios de apuestas irregulares

La Contraloría General de la República (CGR) ofició este viernes al Servicio de Impuestos Internos (SII) por permitir el pago de IVA a los sitios de internet destinados a las apuestas en línea y que aún no cuentan con una regulación formal en el país.

El requerimiento se funda en la solicitud que hicieron los senadores opositores Esteban Velásquez (FREVS), Gastón Saavedra (PS), Diego Ibáñez (FA) y Ricardo Celis (PPD) y los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Boris Barrera (PC) y Jaime Mulet (FREVS).

Esto, luego de conocerse la Resolución Exenta N°69 del pasado 2 de junio, mediante la cual el SII habilitó un sistema de inscripción, registro, declaración, pagos y regularización tributaria para contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que prestan servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y servicios análogos o conexos, realizados en línea o a través de plataformas digitales, respecto de operaciones efectuadas en nuestro país.

Cabe recordar que la Corte Suprema, en septiembre del año pasado, ordenó bloquear el acceso a los sitios de apuestas deportivas, dado su funcionamiento en la ilegalidad y fundado en un recurso de protección de la Lotería de Concepción.

Por lo anterior, se solicitó al SII que, en virtud del artículo 9 de la ley 10.336, “informe a este organismo fiscalizador al tenor de lo allí expuesto, dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”.

El oficio fue firmado por el jefe de la División Jurídica, Cristián Oliver Gómez.

“Se requiere especialmente que en su informe se aborden todos los aspectos planteados en las presentaciones y que, además, se refiera a las atribuciones normativas empleadas para la calificación de la actividad de que se trata", agrega el escrito.

El informe en cuestión debe “ser preparado con la intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad pública, y acompañado por todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente las presentaciones de que se trata”.