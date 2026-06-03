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    Asociación de Casinos rechaza decisión del SII que permite a plataformas de apuestas online inscribirse y pagar impuestos

    Según Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva del gremio, la medida “opera como un mecanismo de regularización encubierta".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Andres Perez

    La Asociación Chilena de Casinos y Juego rechazó la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de habilitar un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse y pagar IVA por las operaciones que realizan en Chile.

    Mediante un comunicado, Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva del gremio, señaló que “esta medida no constituye un simple acto de recaudación tributaria”.

    En esa línea, apuntó que, en la práctica, el mecanismo “opera como un mecanismo de regularización encubierta, al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal y respecto de la cual existen resoluciones judiciales que ordenan a otro organismo de gobierno (Subtel) al bloqueo de sitios de apuestas online”.

    “La señal es especialmente confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que precisamente busca normar esta actividad”, enfatizó la Asociación de Casino.

    Por ello, indicó que pagar impuestos “no transforma una actividad ilegal en legal. Sin embargo, la señal que recibe el mercado es que estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile”.

    Según Valdés, resulta además “difícil comprender que, frente a una actividad cuya ilegalidad ha sido reconocida por los tribunales y por las distintas autoridades de gobierno, el Estado opte por habilitar mecanismos de cobro antes que perseguir su cese”.

    La presidenta ejecutiva del gremio explicó que la Resolución Exenta N°26 de 2023 del SII había excluido a estas plataformas del régimen simplificado de tributación precisamente por tratarse de actividades consideradas ilícitas por la autoridad competente, pero que la nueva resolución no deroga la N°26, “por lo que la actividad mantiene su carácter de ilegal, y crea otro efecto. Todo funcionario público tiene el deber de actuar frente a la comisión de hechos ilícitos; la pregunta que surge es si corresponde denunciarlos o simplemente recaudar sobre ellos”.

    “Como industria regulada, hacemos un llamado a las autoridades a resguardar la coherencia institucional del Estado, a restablecer la consistencia entre los criterios de la Corte Suprema, la Superintendencia de Casinos de Juego y el propio SII, y a avanzar con urgencia en una regulación integral que garantice competencia leal, protección de los consumidores y certeza jurídica para el desarrollo de esta actividad”, indicó.

    En otra vereda, los senadores de oposición integrantes de la Comisión de Economía del Senado cuestionaron la decisión del SSI, acusando que la medida intenta avanzar por la vía administrativa en la regulación de las plataformas de apuestas online, una materia que actualmente se encuentra en discusión legislativa.

    Los senadores anunciaron que citarán al director del Servicio de Impuestos Internos a la Comisión de Economía para que explique los fundamentos de la resolución y presentarán un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la medida.

    Más sobre:CasinosSIIImpuestos

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