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    Tribunal amplía hasta el domingo detención de carabineros dados de baja en Atacama por irregularidades en procedimientos

    Los ocho exuniformados son indagados por falsificación de documentos públicos, obstrucción a la investigación y allanamientos irregulares.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hasta el domingo fue ampliada la detención de ocho funcionarios de Carabineros que fueron desvinculados de la institución policial al conocerse su presunta responsabilidad en una serie de delitos asociados a irregularidades en procedimientos.

    La Unidad Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Atacama sometió este viernes a audiencia de control de detención a los exfuncionarios de la policía uniformada.

    Los excarabineros fueron detenidos este jueves, en el marco de una investigación que dirige el Ministerio Público en Atacama y en la que se continúa con la ejecución de diligencias.

    Las detenciones se concretaron luego de las respectivas órdenes judiciales gestionadas por la Fiscalía de Atacama y ejecutadas por personal de la propia institución uniformada, permitiendo poner a los detenidos a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó.

    Durante la audiencia, el fiscal SAC de Atacama, Pedro Pablo Orrellana, solicitó la ampliación de la detención de los ocho imputados con la finalidad de reunir y completar antecedentes relevantes para la formalización de la investigación.

    “Los antecedentes de esta causa son reservados y se trata de un procedimiento que involucró a funcionarios de Carabineros, cuyas detenciones se ajustaron a derecho de acuerdo con lo argumentado ante este Juzgado de Garantía. Instancia judicial en que, por solicitud de la Fiscalía, la ampliación de los imputados fue ampliada hasta este domingo a las 9.00 horas”, detalló el fiscal.

    Respecto de los delitos que investiga la Unidad SAC junto a personal de la Dirección de Asuntos Internos y su respectiva sección regional de Carabineros, Orellana manifestó que las órdenes de detención fueron solicitadas por ilícitos de falsificación de documentos públicos, obstrucción a la investigación y allanamientos irregulares.

    Los detenidos cumplían funciones en Copiapó al momento de ocurrir los hechos que están siendo indagados, siendo algunos de ellos detenidos en otras regiones del país.

    Más sobre:PolicialAtacamaCarabinerosCorrupción policialFiscalía de Atacama

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