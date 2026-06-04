Ocho carabineros fueron detenidos y desvinculados en Atacama por investigación sobre irregularidades en procedimientos policiales
La situación actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público a través de la unidad SAC, en una causa desformalizada y con diligencias en curso.
Ocho funcionarios de Carabineros han sido detenidos y desvinculados de la institución en el contexto de una investigación por presuntas irregularidades en procedimientos policiales.
Según un comunicado de la institución, las detenciones se produjeron en el contexto de las “constantes evaluaciones y fiscalizaciones de los procedimientos policiales”.
En ese sentido, Carabineros de la Zona Atacama detalló que se inició un proceso investigativo que “se materializó con la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la institución, tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales”.
“Estos métodos de depuración institucional forman parte de los constantes controles internos, los cuales son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile”, añadieron desde la institución policial.
La Fiscalía de Atacama señaló que actualmente hay una causa penal por parte de la unidad de Sistema de Análisis Criminal (SAC) del Ministerio Público.
La causa se encuentra desformalizada y con diligencias en curso, por lo que el Ministerio Público decretó la reserva de la investigación.
“Los hechos indagados dicen relación con posibles actos constitutivos de delitos cometidos por funcionarios de Carabineros, todo lo cual se investiga junto a personal de la Dirección de Asuntos Internos y su respectiva sección regional, de Carabineros de Chile”, explicaron sobre los hechos.
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