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    Abaten a tiros a mujer en el centro de Rancagua: recibió al menos cuatro impactos en su rostro

    La víctima, de nacionalidad extranjera, fue atacada por un sujeto que posteriormente se dio a la fuga. Hecho es indagado por la Fiscalía ECOH y la BH de la PDI.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Una mujer de nacionalidad extranjera fue asesinada a tiros este martes en plen centro de la ciudad de Rancagua, hecho que es investigado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía local y personal de la PDI.

    Según se conoció, por razones que se investigan un hombre, que aún no ha sido identificado, abrió fuego en reiteradas oportunidades contra la víctima en la intersección de calles Cáceres y Rubio, en la capital de O’Higgins.

    Al respecto, el subprefecto de la Brigada de Homicidios (BH) Rancagua de la PDI, Juan Reyes, señaló que se indaga “un homicidio con arma de fuego de una mujer extranjera, de 46 años de edad”, la que habría recibido al menos cuatro impactos de bala en su rostro.

    Por este motivo, en diligencias encabezadas el Fiscal ECOH Francisco Caballero, los detectives se encuentran revisando cámaras de seguridad del sector y entrevistando a testigos para conocer la dinámica del hecho y dar con la identidad y el paradero del agresor.

    Más sobre:PolicialhomicidiomujerRancagua

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